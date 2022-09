Top Chef VIP: quién es el novio de Lambda García, el ganador de esta temporada

Lambda García es el ganador de la primera temporada de Top Chef VIP, el reality show gastronómico de Telemundo. A lo largo del programa logró ganarse el cariño de miles de fans, por lo que ahora uno de los temas de más interés para el público es su vida amorosa. Su relación no es un secreto, ya que desde 2021 el actor mexicano se ha dedicado a compartir algunos detalles de su romance.

Su pareja es el también histrión Diego Oseguera, con quien mantiene un noviazgo de poco más de un año. A pesar de que ellos suelen ser muy reservados en cuanto a su vida privada, han hecho algunas apariciones juntos tanto en las redes sociales como públicamente. En la gala de la final de Top Chef VIP, Oseguera estuvo dándole apoyo al chef ganador.

La historia de Lamba y Diego

Su historia de amor comenzó a finales de 2020. Se conocieron cuando Lambda aún mantenía una relación con Luja Duhart e incluso fue el mismo cantante quien los presentó. Al principio fue un encuentro común y se siguieron en las redes sociales como cualquier otra persona con la que se tiene contacto por primera vez. No obstante, lo de ellos resultó en algo más.

Lambda García y su novio @diego.oseguera/Instagram

Con el paso del tiempo se hicieron amigos, pero la química que experimentaban al estar juntos fue más que evidente, así que decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Siempre han dejado bien claro que comenzaron a conocerse en plan romántico cuando Lambda ya no tenía ningún tipo de relación con su expareja.

Lambda García y su novio Diego Oseguera son un tanto reservados con su relación @diego.oseguera/Instagram

Hasta el día de hoy, mantienen un noviazgo sólido y duradero. Además, se han convertido en una de las parejas favoritas para los usuarios de redes sociales. Hace tan solo hace algunas semanas protagonizaron una campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, por lo que son personajes destacados entre los miembros de esa comunidad.

“No es el día, no es el mes… es vivir tranquilo y feliz. Es ser tú sin ninguna atadura. No hay que ‘normalizar’ porque sinceramente no hay nada que normalizar. Lo que se tiene que hacer es aceptar y respetar la ideología del otro”, fue la descripción con la que Lambda publicó algunas fotografías de él y su pareja.

La publicación de Lambda García sobre el Día Internacional del Orgullo LGBT @lambgarcia/Instagram

¿Quién es Diego Oseguera, el novio de Lambda García?

Diego Oseguera, de 31 años, es un actor mexicano que ha participado en producciones cinematográficas como Colateral y Ventana amarilla. También tiene trayectoria en las puestas en escena, por la obra Alice in Worderland.

Él es Diego Oseguera, el novio de Lambda García @diego.oseguera/Instagram

Diego mostró su interés por las artes escénicas desde que era muy pequeño. La actuación era su principal pasión y por ello decidió inscribirse al Instituto Lee Straberg en Los Ángeles. Aunque esa no es su única habilidad, ya que también se desempeña como productor y marketer, según la descripción que tiene de él mismo en su cuenta de Instagram.

Es muy activo en las redes sociales, incluso algunos de los momentos que pasa con Lambda se conocen gracias a que él compartió instantáneas en Instagram. Adentrándose a su perfil de esta plataforma, se puede deducir que también es un viajero de corazón y le gusta pasar tiempo en contacto con la naturaleza.