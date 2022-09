Las increíbles maniobras que Kim Kardashian tuvo que hacer para moverse con su vestido en la Semana de la Moda de Milán

Kim Kardashian siempre sorprende con sus llamativos looks de red carpet. Hace unos meses, esa conocida tendencia se transformó en noticia global cuando apareció en la MET Gala 2022 luciendo un histórico vestido que había pertenecido a Marilyn Monroe y para lo cual se sometió a una estricta dieta que generó mucho debate y polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Ahora, la famosa influencer insistió con una apuesta similar en La Semana de la Moda en Milán, donde lució un vestido original de Dolce & Gabbana con el que tuvo que hacer insólitas maniobras para moverse. La propia empresaria compartió el video, dejando en evidencia que está dispuesta a hacer lo que sea para lucir fantástica.

La modelo de 41 años acudió a la fiesta de la misma firma de su vestido. Portaba una pieza en color plateado con aberturas en los lados y un escote cuadrado. Como peinado llevaba algo un poco más retro y acorde a la temática de su look: el cabello recogido con un mechón de estilo de los años 50 en la parte delantera del rostro. Por último, complementó la entallada prenda con unas tacos aguja también en color plateado, un bolso miniatura del mismo estampado y algunos collares tipo cadenas también en color plata.

Fue ella misma quien compartió a través de sus historias de Instagram la odisea que vivió para poder subir y bajar de su camioneta, así como para ingresar al recinto de la fiesta a través de las escaleras. A pesar de llevar tacones de aguja, decidió agarrarse del pasamanos y subir los escalones de un salto.

Kim Kardashian utilizó un vestido ajustado y esto fue lo que hizo para caminar

Ni las zapatillas ni el angosto dobladillo del vestido fueron un impedimento para que Kim derrochara su glamour. Incluso en el clip se observó cómo es que ella en ningún momento intentó que le ayudaran ni modificaran el vestido para que pudiera caminar con mayor libertad. Aunque una persona de su equipo sí quiso facilitarle las cosas y le alzó un poco la parte de los tobillos para que pudiese doblar mejor los pies para subir.

Después, al momento de tener que ir a la camioneta que la transportaba, requirió la ayuda de sus acompañantes. Se posicionó de espaldas y con miras a subir al asiento, después se lanzó hacia atrás y una mujer la asistió para que no se cayera.

Acto seguido, y por si eso fuera poco, se quedó paralizada en esa incómoda posición, demostrando que lo mejor para la prenda era no moverse ni un {ápice de su asiento.

Este año, Kim Kardashian sorprendió a todos al bajar 8 kilos para ponerse un icónico vestido de Marilyn Monroe

Toda la secuencia recordó su comentadísimo paso por la MET Gala 2022, cuando la empresaria utilizó un vestido exclusivo de Marilyn Monroe que la empresa Ripley’s Believe It or Not! mantenía guardado como una pieza histórica. Para ello tuvo que someterse a una estricta dieta para perder peso y además hacer diferentes maniobras para lograr llegar al evento.

Kim ha demostrado que la incomodidad y la polémica no le pesan nunca, ni siquiera en los momentos más importantes: “No me importa cuán incómoda, cuánto tiempo, si tengo que usar un pañal y no ir al baño. No me importa lo que tenga que hacer”, le aseguró a Ellen DeGeneres en abril de este año.