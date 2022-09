Enumeró todo “lo malo” de vivir como latina en Estados Unidos y sus seguidores reaccionaron

Betzabet León dejó su país natal, Colombia, para emigrar a Estados Unidos y conseguir la vida que tanto deseaba. El cambio lo hizo hace tiempo y trabaja como camarera y empleada de limpieza en un hotel, pero recientemente reveló que no todo es como lo esperaba.

Para ella el sueño de residir en el país norteamericano también tiene algunos aspectos negativos y los compartió para todos los que desean seguir sus pasos. “Bienvenidos al circo del sueño americano”, comienza diciendo su clip.

Se trata de una influencer que se dedica a crear contenido sobre cómo es su vida en Florida, a través de su cuenta @bmlg7 en Tiktok y también en Instagram. Gracias a pegadizas canciones y divertidas coreografías, la joven suele compartir detalles de su día a día, revelando incluso las reacciones de la gente a su condición de latina.

En uno de esos clips, decidió desmantelar “el circo” del sueño americano con la canción “La vida es una carnaval”, de Celia Cruz, de fondo. Si bien llegó a destacar allí que con sus trabajos gana una buena suma de dinero enseguida dejó en evidencia que parte de su sueldo -al menos 100 dólares- debe ser enviado regularmente a su país de origen. “Eso pa’ ti no es nada”, escribió con cierta acidez e ironía.

“Bienvenidos al circo del sueño americano”, comienza diciendo el clip de la tiktoker

Su punto principal fue la gran cantidad de trabajo que tiene todos los días, ya que suele estar activa hasta 60 horas a la semana. “Vives con sueño todo el día”, describió. Con su testimonio, mostró que para ella no ha sido nada fácil emprender este cambio, pero aseguró -como en la mayoría de sus demás posteos- que con una buena actitud siempre es posible salir adelante.

Sin embargo, muchos de sus seguidores la contradijeron con contundencia: “Yo vivo en USA hace dos años y no me pasa nada de eso, al contrario, trabajo menos que en mi país natal y vivo mejor y solo tengo un trabajo”, le comentó un usuario. La tiktoker no se quedó callada y enseguida le contestó: “Pasa el dato”, dejando en evidencia que no es tan sencillo encontrar una oportunidad tan flexible.

Lo negativo de vivir en Estados Unidos

Betzabet lleva una vida alegre, según suele detallar y reflejar, pero para conseguirla ha tenido que hacer bastantes sacrificios. Por ejemplo: “vivir” con sueño todo el día, trabajar largas jornadas, tener dos empleos para poder mantenerse, pagar renta y estar casi todo el tiempo en la calle por el trabajo.

Si bien enfatizó que no todo es tan fácil como se piensa, especificó que ella todo lo emprende desde el amor y con la esperanza de salir adelante. Además, no es la primera persona que cuenta su experiencia desalentadora al residir en territorio estadounidense.

Vivir en Estados Unidos no es como todos piensan, según la tiktoker Betzabet León

Tanto ella como otros latinos que decidieron emigrar han descrito que todo esfuerzo tiene su recompensa y que para obtener frutos hay que luchar.

A pesar de recibir diversas críticas, algunas bastante malintencionadas (“son personas que no están acostumbradas a trabajar, como nunca habían salido de su país...”, escribió un usuario) Betzabet también enfatiza que es necesario luchar para llegar a las metas propuestas. Y así se lo hicieron saber también algunos seguidores, como la que comentó: “Mientras más horas trabajas, más ganas, es la ventaja que no tienes en ningún otro país”.