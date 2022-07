Transparencias y total black: el osado look con el que Nathy Peluso impactó en un desfile

Nathy Peluso arrasó con su elección de look en Francia Provenza , June 27 , 2022 "Le Papier" fashion show, the fall winter 2022-2023 collection by Simon Porte Jacquemus at the Salin de Giraud in Arles, June 27, 2022. After Hawaii last March, Jacquemus is back in Provence, his native land. Three years after parading in a lavender field in Valensole, in the Alpes-de-Haute-Provence, the designer from Mallemort, a small town located between Marseille and Avignon, has thus offered himself a return to his roots which has inspired his designers since 2009. creations. Desfile de moda "Le Papier", la colección otoño invierno 2022-2023 de Simon Porte Jacquemus en el Salin de Giraud en Arles, 27 de junio de 2022. Después de Hawai en marzo pasado, Jacquemus está de vuelta en Provenza, su tierra natal. Tres años después de desfilar en un campo de lavanda en Valensole, en los Alpes de Alta Provenza, el diseñador de Mallemort, un pequeño pueblo situado entre Marsella y Aviñón, se ofrece así a sí mismo un regreso a sus raíces que inspira a sus diseñadores desde 2009. creaciones.

Best Image/The Grosby Group