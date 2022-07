Camille Vasquez cumplió años y recibió saludos inesperados y mensajes de elogio: “Una gran mujer”

La abogada estrella de Johnny Depp, Camille Vasquez, cumplió años este 6 de julio. Decenas de personas, que comenzaron a seguirla desde que representó al actor en el juicio que enfrentó contra Amber Heard, le enviaron felicitaciones y los mejores deseos a través de las redes sociales. La mujer hispana llegó a los 38 años de vida y se filtraron los detalles de cómo lo celebraría, los fanáticos no quisieron que esta fecha pasara desapercibida y le escribieron algunos mensajes en varias cuentas alternativas.

Esto último porque Camille tiene sus cuentas de redes sociales en modo privado, así que no se ha podido constatar cuál fue la manera en la que pasó este día tan especial. Sin embargo, eso no detuvo a todos los twitteros, instagramers y hasta tiktokeros de dejarle palabras de agradecimiento y amor, ya que no han olvidado cómo llevó al protagonista de Piratas del Caribe a la cima en el juicio por difamación contra la actriz de Aquaman.

Camille Vasquez cumplió años y así la felicitaron

La originaria de San Francisco, California, trata de preservar su vida privada lo más que puede, pero continúa debajo de los reflectores aun después de que ya pasó bastante tiempo de que ella y el resto del equipo legal de Depp triunfaron por lo alto en la corte de Fairfax, Virginia. Prueba de esto es que los fans no la olvidan y así lo dejaron ver este 6 de julio.

Los fans felicitaron a Camille Vasquez en todas las redes

Las felicitaciones más destacadas fueron las de algunos seguidores de Johnny que, durante el mes y medio de las audiencias por el juicio, también se volvieron fanáticos de la abogada. Muy feliz cumpleaños para la hermosa Camille Vasquez”, fue la frase principal que se leyó en las diferentes plataformas digitales. La litigante es toda una “rockstar” para ellos.

Camille Vasquez sigue siendo muy querida por todos los fans de Johnny Depp

Uno de los comentarios que más resaltó fue el siguiente: “Como quisiera festejar mis cumpleaños con un hombre tan querido como Johnny Depp, es una persona maravillosa. Tengo fe en Dios que algún día podré conocerlo”. La respuesta llega porque desde antes de que fuera el cumpleaños de Camille, el portal TMZ informó que tanto ella como su novio lo celebrarían en Londres con una fiesta sorpresa y después junto a Johnny Depp.

El nombre de Johnny Depp no podía faltar dentro de las felicitaciones a Camille Vasquez

¿Qué se sabe sobre la celebración de cumpleaños de Camille Vasquez?

Mucho se dijo al respecto, ya que incluso desde que terminó el juicio la propia Vasquez aseguró que su cliente y ahora amigo (Johnny) la había invitado a pasar el verano con él en Europa. Al parecer, iría a verlo presentarse en uno de los conciertos que brinda junto al guitarrista Jeff Beck.

No fue hasta hace algunos días que el portal de espectáculos dio información nueva que aseguraba que la mujer de leyes arribaría a Londres, de donde es su novio, porque él le tendría preparada una fiesta sorpresa y una larga celebración de varios días.

Posteriormente, los dos viajarían a República Checa a presenciar uno de los espectáculos musicales de Depp y Beck. En este encuentro, podría darse una segunda celebración junto al actor de Animales Fantásticos, aunque habrá que esperar a que circule información oficial porque hasta ahora todo se trata de especulaciones.