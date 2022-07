¿Se separaron? La señal del esposo de Ricky Martin que hizo sospechar a todos en plena denuncia por violencia

Luego de que se diera a conocer que Ricky Martin fue denunciado por presunta violencia doméstica por parte de uno de sus familiares, su vida privada se encuentra bajo los reflectores. Fue hace algunos días que su esposo Jwan Yosef apareció en un evento, pero sin su compañía. Esto desató todo tipo de especulaciones, especialmente las de una posible separación y divorcio. De inmediato, los fans comenzaron a unir piezas y a detectar las supuestas señales que ha dado la pareja.

Fue el pasado sábado cuando se informó que el intérprete de “La mordidita” estaba en medio de una batalla legal y que la policía de Puerto Rico levantó una orden de restricción en su contra para evitar que se acercara a la presunta víctima. Más tarde, el hermano de Ricky confirmó que fue su sobrino quien lo había denunciado.

En un principio, se creía que podría haber sido Yosef el denunciante. Luego se aclaró que no se trataba de él y parecía que la ola de especulaciones llegaría a su fin, pero no fue así. Los rumores sobre una ruptura se acrecentaron y todavía circulan por todas las redes, más ahora que se relacionó el último posteo de Jwan en Instagram con la polémica orden de alejamiento que tiene su esposo.

Jwan Yosef publicó algunas fotografías que dieron mucho de qué hablar

El viernes, Jwan asistió a un evento en el que se lanzó la colección de cápsulas de la marca JW Anderson, en conjunto con la fundación Tom of Finland. Se le vio con un look satinado: un coordinado completamente negro y zapatos de vestir del mismo color. Publicó las fotografías del agradable momento que pasó en su cuenta de Instagram, donde se le ve sonriente y disfrutando de la reunión.

Todo parecía ir de maravilla, hasta que los fanáticos se percataron de que Ricky Martin no estaba con él. Las alarmas se encendieron todavía más y ahora los fans no paran de hacer suposiciones. Más aún porque la pareja no ha salido a desmentir o confirmar estas versiones, así que los seguidores decidieron bombardear a Yosef con preguntas en esa última publicación.

“Por favor dime que no se van a divorciar”, “Entonces, ¿qué hay de Ricky Martin? No has hablado en absoluto”, “¿Estoy confundido? ¿Le pediste una orden de alejamiento a Ricky?”, son algunos de los comentarios que se leen debajo de las fotos de su atuendo negro,

Ricky Martin, en silencio sobre su relación con Jwan Yosef

A pesar de las crecientes dudas de los fanáticos sobre su matrimonio con Jwan Yosef, Ricky Martin se limitó a dar únicamente un comunicado sobre la orden de alejamiento que recibió y en ningún momento declaró sobre si su familia también atraviesa algún tipo de fractura.

Ricky Martin dio un comunicado luego de que se diera a conocer la orden de alejamiento en su contra

El cantante de “Livin la vida loca” argumentó que todas las acusaciones en su contra son falsas y que enfrentará el proceso de la mejor manera. Aprovechó además para agradecer el apoyo de sus fans y las muestras de cariño que recibió una vez que se dio a conocer la noticia.

El famoso ha hecho las menores apariciones públicas posibles y se ha negado a dar detalles sobre su matrimonio. Así que habrá que esperar a que alguno de los dos involucrados de información que calme las preguntas de los fans.