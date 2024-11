Tras anunciar su embarazo, Gisele Bündchen publicó fotos en las que ya se nota su pancita

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen se mostró a través de sus redes sociales por primera vez luego de haber anunciado su embarazo con Joaquim Valente el mes pasado. La imagen, en la que se puede apreciar su pancita, fue tomada en la Gala Lotus House, un evento que se encarga de apoyar a las mujeres y niños sin vivienda.

“Me siento verdaderamente bendecida de apoyar a la visionaria Constance Collins y su increíble equipo, cuyo compromiso inquebrantable ha transformado innumerables vidas”, escribió Bündchen en su posteo de Instagram. Además, añadió: “Con su último logro (unir a más de 300 refugios para mujeres), están dando un paso audaz en la erradicación de la falta de vivienda”, sentenció.

En la imagen principal del posteo, se puede apreciar a Bündchen con un vestido halter de seda negro que utilizó especialmente para el evento y que le permitió mostrar a sus seguidores su incipiente barriguita de embarazada. Además, en esta publicación, se puede ver algunas fotos del trabajo que realiza en la fundación e inclusive se la puede visualizar sirviendo comida.

Recordemos que este será el tercer hijo de la supermodelo brasileña de 44 años, el primero de su actual pareja. Anteriormente, la ex modelo de Victoria´s Secret estuvo casada con la leyenda del futbol americano Tom Brady, con el que tuvo sus dos hijos: Benjamín, de 14 años, y Vivian, de 11.

El embarazo de Bündchen se produjo dos años después del divorcio con el siete veces campeón del Super Bowl luego de 13 años de matrimonio. Meses después de que ocurriese la ruptura, la modelo se involucró sentimentalmente con Valente, de 35 años, con el que oficializó su noviazgo en junio del año pasado.

¿Cómo se tomó Tom Brady la noticia del embarazo de Bündchen?

Tom Brady y Gisele Bündchen juntos a sus hijos Benjamin y Vivian Instagram: @Gisele

Según The New York Post, la brasileña le habría comentado a Brady y a sus hijos sobre su embarazo antes de que la noticia comenzará a hacer eco en las redes sociales. Si bien se desconoce hace cuanto lo sabe, la noticia habría tomado por sorpresa al ex mariscal de campo de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Brady no se pronunció de forma directa sobre este tema, sin embargo, horas después de que se conociera el anunció de su ex pareja compartió una enigmática publicación de Instagram acompañada de la canción Landslide de The Cricks. “Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Puede el niño que llevo dentro elevándose por encima de mí? ¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano? ¿Puedo manejar las estaciones de mi vida?”, decía la letra del tema musical.

