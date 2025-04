Cacería de huevos en Carolina del Norte: los mejores eventos de Charlotte para las próximas semanas

Falta muy poco para la celebración de Pascua y en Estados Unidos, las familias se preparan para el desarrollo de actividades. En el caso específico de Charlotte, en Carolina del Norte, habrá diferentes festividades que son aptas para todo tipo de público.

De acuerdo con La Noticia, los eventos que se destacan son los siguientes:

Fiesta de Pascua en Northlake

El sábado 19 de abril la iglesia Northlake Assembly of God presenta el evento “Easter Jam”, dirigido para niños de 2 a 12 años de edad. Este incluirá trampolines o inflables, juegos, manualidades, actividades para niños, cacería de huevos y un espacio para contar la historia de la Pascua. Será de 10:00 a.m a 12:00 a.m en la iglesia situada en 2632 Sunset Rd, Charlotte, NC 28216. Hay que inscribirse mediante el sitio web oficial.

El evento promete una diversión asegurada (North Lake Assembly of God)

Escuela Primaria Ballantyne

La Escuela este año volverá con su habitual evento de cacería y esta vez con la presencia de 7000 huevos. Además, ofrecerá un espacio para tomarse fotos, inflables, rifas y otras actividades. Para este evento, recomiendan a los padres llevar la canasta de sus hijos. Será el sábado 12 de abril a las 9:30 a.m en 15425 Scholastic Dr., Charlotte, NC 28277.

Cacerías de huevos para todas las edades

Por medio del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg, se invita a la comunidad a unirse a las cacerías de huevos en las que también habrá otras actividades como juegos, pintura de caritas, globos y otras sorpresas. Está dirigida a adultos y niños de 2 a 10 años y será el sábado 5 de abril desde las 1:30 p.m. a 2:30 p.m en Amay James Recreation Center (2425 Lester St, Charlotte, NC 28208)

En cambio, para niños de 1 a 12 años, será el domingo 6 de abril, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m, en Methodist Home Recreation Center (3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28205).

Festival en Chosen City Church

Durante este festival de primavera gratuito habrá actividades divertidas que incluyen zoológico con mascotas, juegos, música en vivo, paseos, puestos de venta de comida, la tradicional cacería de huevos y más. Se desarrollará el sábado 19 de abril de 12:00 a.m a 16:00 hs en la iglesia situada en 13925 Erwin Rd, Charlotte, NC 28273.

Cacería de huevos inclusiva

La inclusión es un tema muy importante y es por eso que el Departamento de Parques y Recreación de Indian Trail realizará una búsqueda de huevos inclusiva en donde esperan que lleven a niños con diversas necesidades y habilidades. Habrá huevos que transmiten sonidos, otros magnéticos, otros en zonas elevadas, manualidades y fotos con el conejo de Pascua. Este evento será en el Chestnut Square Park (320 Chestnut Pkwy, Indian Trail, NC 28079) el jueves 10 de abril por la tarde.

Las opciones son muy variadas y para distintas edades (Road Trip USA)

Cacería de huevos en Lowell

El viernes 11 de abril, la ciudad de Lowell invita a las familias a participar en una divertida búsqueda de huevos de Pascua. Habrá huevos con pequeños juguetes, borradores, pulseras y calcomanía. La particularidad será la venta de comida como palomitas de maíz, limonada, algodón de azúcar y funnel cake en la feria.

Se dividirá a los niños por edad: de 2 años o menores, de 3 a 5 años de edad y 6 a 12 años de edad. Será en el Harold Rankin Park (519 Park Cir, Lowell, NC 28098) a las 18 hs.

Huevos de Pascua a oscuras

Esto se trata de un evento comunitario lleno de diversión para niños de todas las edades. Consiste en una invitación a la familia, en la que deben llevar una linterna y prepararse para una noche llena de emoción con una cacería de huevos a oscuras. Habrá juegos, inflables o brincolines y premios especiales. Se dividirán a los pequeños por edad. El evento tendrá lugar en la Matthews United Methodist Church (801 S Trade St, Matthews, NC 28105) el próximo 19 de abril desde las 18 a 20 hs.