Tras ganar la Champions, Vinícius se fija otra meta: conquistar la Copa América

Tras guiar al Real Madrid a su decimoquinta Liga de Campeones de Europa, el atacante Vinícius Jr ya tiene un nuevo objetivo: ganar la Copa América de Estados Unidos con la selección de Brasil.

"Todavía no he sido campeón, no he ganado un título con la selección, espero que sea ahora. Nos estamos preparando muy bien para este momento", dijo el delantero en un video divulgado este miércoles por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Próximo a cumplir 24 años (12 de julio), el jugador merengue se unió este miércoles a la concentración de la 'Canarinha' en Orlando, Florida, luego de tomarse unos días de descanso tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund el sábado en la final del certamen europeo.

'Vini', elegido mejor jugador de la Champions y autor del segundo tanto en la victoria contra los alemanes, es la carta fuerte de los pentacampeones del mundo para volver a alzar vuelo tras un 2023 para el olvido.

Sin el lesionado Neymar y la ausencia por decisión técnica del volante central Casemiro, el atacante parte como la punta de lanza de un equipo renovado que incluye a su compañero de club Rodrygo y a la perla Endrick, que se sumará al Madrid a partir de julio.

"Esta generación viene muy fuerte para ganar cosas grandes con la selección", sostuvo Vinícius, parte del plantel que perdió la final de la Copa América de 2021 frente a la Argentina de Lionel Messi en el mismísimo Maracaná de Rio de Janeiro.

Brasil, que no gana la competición continental desde 2019, se prepara en Orlando para los amistosos que disputará ante México el sábado y frente a Estados Unidos el próximo miércoles.

Ambos cotejos son preparatorios para la Copa América, en la que la 'Seleção' encabeza el Grupo D, conformado además por Costa Rica, Colombia y Paraguay. Debutará el 24 de junio contra los ticos.

Vinícius Jr llegó a la concentración junto a sus compañeros merengues Rodrygo y Éder Militão, cuyos desembarques completaron el grupo de 26 jugadores convocados por el entrenador Dorival Júnior.

