Tres muertos en ataque de EE.UU. a una embarcación en el Pacífico, balance se eleva a 185 fallecidos

Tres personas murieron en el ataque de fuerzas estadounidenses a una embarcación "involucrada en operaciones de narcotráfico" en el océano Pacífico oriental, informó el domingo el Ejército de Estados Unidos.

Este ataque —que se suma a decenas de acciones similares en los meses recientes— eleva el balance de muertos de la campaña estadounidense a por lo menos 185, según un conteo de la AFP

Como en casos anteriores, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses señaló en X que la embarcación alcanzada era "operada por organizaciones designadas como terroristas" y que "los servicios de inteligencia confirmaron que transitaba por rutas conocidas del narcotráfico".

El gobierno de Donald Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que atacadas desde septiembre participen en el tráfico de drogas, lo que ha generado un debate sobre la legalidad de estas operaciones

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.