Trump adoptó la IA para sus mensajes políticos

Desde un juego de fútbol en la Oficina Oval hasta unos cócteles en Gaza o un ataque a sus críticos desde un avión de combate, el presidente Donald Trump ha convertido a la inteligencia artificial en una herramienta clave en sus comunicaciones políticas.

En el primer año de su segundo periodo en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas, pero falsas, en Truth Social y otras plataformas. Las usa para vanagloriarse a la vez que ridiculiza a sus críticos.

Mensajes similares hechos con IA también han sido utilizados por otras ramas de la administración Trump, así como por algunos de los rivales del presidente.

Una de las publicaciones de Trump lo muestra mientras juega fútbol en la Oficina Oval con Cristiano Ronaldo, a quien describió como un "gran tipo" y alguien "muy inteligente y genial".

En otra publicación hecha con IA se le ve junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras toman el sol en un complejo hotelero de lujo. Al fondo se lee un cartel que dice "Trump Gaza".

El video se publicó después de que el presidente estadounidense propusiera el año pasado convertir a Gaza en "la Riviera de Oriente Medio", una sugerencia que le valió fuertes críticas.

- Papa, león, director de orquesta -

Tanto Trump como la Casa Blanca han divulgado imágenes que muestran al presidente vestido como el papa, rugiendo junto a un león, o como director de orquesta en el Kennedy Center.

"Bienvenidos a la primera administración de la Casa Blanca de Estados Unidos que adopta y utiliza imágenes generadas por inteligencia artificial en su comunicación diaria", señaló un reporte del instituto de medios Poynter, una organización sin fines de lucro.

"Con la IA, Trump difunde estereotipos y narrativas falsas en publicaciones que rebajan cuestiones complejas hasta los puntos de conversación más básicos, sin importar su fundamento fáctico", refirió.

Trump ha dedicado sus publicaciones con IA más provocadoras a sus rivales y críticos, utilizándolas para azuzar a la base conservadora que lo apoya.

El año pasado, difundió un video hecho con IA del expresidente Barack Obama detenido en la Oficina Oval, y luego tras las rejas con un uniforme naranja.

"Para alguien como Trump, la IA generativa sin regular es la herramienta perfecta para llamar la atención y distorsionar la realidad", dijo Nora Benavidez, asesora principal del grupo de defensa Free Press, a la AFP.

- "Campaña sin pausa" -

Analistas aseguran que los mensajes con IA equivalen a una estrategia de campaña a través del "troleo", una táctica que puede resonar entre los votantes más jóvenes de cara a las legislativas de medio término este año.

"Aunque en muchos sentidos es deseable que el presidente se mantenga lejos de la contienda y sin compartir imágenes generadas con IA, Trump repetidamente ha demostrado que ve su tiempo en la oficina como una campaña política sin pausa", dijo a la AFP Joshua Tucker, codirector del Centro de Redes Sociales y Política de la Universidad de Nueva York.

"Debemos ver el uso de imágenes políticas creadas con IA como una de sus herramientas -siendo las publicaciones de texto otra- que utiliza para continuar esta campaña", añadió.

En un estudio publicado el mes pasado por la revista científica Nature, un grupo de académicos, entre ellos David G. Rand de la Universidad de Cornell, refirieron que los diálogos de humanos con la IA pueden tener un efecto significativo en las decisiones electorales.

Intercambios con herramientas de IA que abogaban por candidatos políticos impactaron de manera sustancial las preferencias de los votantes de la oposición en Estados Unidos, Canadá y Polonia, según el estudio.

En una muestra de su potencial, la estrategia de Trump ha sido imitada por otros funcionarios de su administración, así como por algunos de sus rivales políticos.

El secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr -criticado por promover desinformación médica-, recientemente impulsó la campaña navideña "Make Santa Healthy Again" (un guiño al eslogan de MAGA). El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó imágenes con IA de sus operativos antiinmigración.

El mes pasado, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se burló del presidente con un video hecho con IA en X que mostraba esposados a Trump y a dos de sus altos funcionarios.