Trump amenaza a Omán con bombardearlo si cierra acuerdo con Irán sobre el paso de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con bombardear Omán si "se interpone" en el camino de un acuerdo de Washington con Irán sobre la administración del estrecho de Ormuz, e instó a Teherán a rendirse en la guerra de Oriente Medio.

Irán y Omán llevan meses negociando un acuerdo sobre la navegación por esta vía marítima, por la que sale buena parte del crudo bombeado por los países del Golfo.

El control de Ormuz se ha convertido en el punto focal del conflicto, después de meses de obstrucción debida a Irán -que atacó a numerosos buques en la zona- y a Estados Unidos, que impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El temor concreto de Washington y muchos otros países es que esas conversaciones entre Omán e Irán se traduzcan en el cobro de algún tipo de peaje a los buques mercantes, algo que no ocurría antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero su campaña militar contra la república islámica.

En ese contexto, Trump volvió a la carga, esta vez contra Omán, un país aliado de Washington que se ha abstenido de comentar públicamente las arremetidas del octogenario líder republicano.

"Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", declaró Trump al periodista de Fox News Trey Yingst.

Trump también señaló que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse", según un mensaje que Yingst publicó en X a propósito de su entrevista con el mandatario.

- Conversaciones "serias" -

El lunes, Irán confirmó que las conversaciones continúan con el vecino Omán sobre futuros acuerdos de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circulaba antes de la guerra el 20% del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial.

"Las conversaciones entre Irán y Omán continúan de manera seria", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. "Se están intercambiando puntos de vista sobre el texto de la declaración conjunta", agregó.

Las conversaciones entre ambos vecinos continúan tras derrumbarse un acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, que buscaba mantener Ormuz como una vía marítima internacional, abierta y libre de peajes.

Trump ha insistido en que el estrecho está bajo control estadounidense, pese a que el tráfico en la zona es muy reducido.

El viernes pasado afirmó incluso que declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, a lo que Teherán respondió enérgicamente diciéndole que Ormuz "seguirá siendo iraní".

Trump insiste en que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo, pese a la impopularidad de la guerra entre los estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, con los opositores demócratas al acecho para recuperar el control del Congreso.

El mandatario le dijo a Yingst que existe un canal secreto directo entre su administración y los Guardianes de la Revolución iraníes. "Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo", aseveró.