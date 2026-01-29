Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que Estados Unidos "podría" imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a Cuba.

"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el texto publicado por la Casa Blanca.

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre LA NACION, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según este decreto.