Trump anunció que Irán derribó el helicóptero militar y dijo que EE.UU. “deberá responder”

WASHINGTON.- La enésima afirmación de Donald Trump esta madrugada de que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz habían entrado en su “fase final” pareció quedar como papel mojado pocas horas después, luego de que el propio presidente afirmara que las fuerzas norteamericanas deberán “necesariamente responder” al derribo de uno de sus helicópteros militares frente a las costas de Omán por parte del régimen.

“Nuestro gran Ejército acaba de informarme que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo. Ambos están a salvo y sin lesiones. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque“, advirtió Trump a través de un mensaje en su red Truth Social, sin dar más detalles de cómo será la réplica a Teherán.

I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must,… pic.twitter.com/RnitMvdd32 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 9, 2026

El helicóptero de ataque se precipitó a tierra el martes por la madrugada (hora local) y fue recuperada unas dos horas más tarde, informó el Mando Central de Estados Unidos, que lleva a delante las operaciones militares en Medio Oriente. Los tripulantes del AH-64 Apache se encontraban en condición estable y los detalles del incidente están bajo investigación, indicó el comunicado.

El capitán de la Marina Tim Hawkins, vocero militar, informó que la tripulación fue rescatada por un dron de superficie Corsair, que el Ejército estadounidense desplegó por primera vez en la región en marzo pasado, poco después de que empezara el conflicto bélico con Irán. En el rescate participó la Fuerza de Tarea 59, una unidad especializada en el uso de drones en el ámbito marítimo, amplió.

El presidente Donald Trump, en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio del 2026. Mark Schiefelbein - AP

La amenaza de Trump este martes se produjo apenas unas horas después de su más reciente afirmación -tras asistir en el Madison Square Garden de Nueva York al tercer partido de la final de la NBA- de que un acuerdo para poner fin al conflicto estaba cerca, pese a la reciente escalada en las hostilidades entre Israel e Irán y el grupo terrorista Hezbollah (en el sur del Líbano) que asomó como un nuevo obstáculo al pacto que negocia Estados Unidos.

“Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno, que no permitirá de ninguna manera armas nucleares. Y entonces el estrecho [de Ormuz] se abrirá de inmediato”, señaló Trump a un grupo de periodistas tras bajar del Air Force One en la base Andrews, en Maryland.

Al ser consultado sobre los plazos para concretar el acuerdo, el mandatario respondió que podría demorar “dos o tres días”.

De todas formas, esta no ha sido la primera vez que el presidente da un mensaje optimista sobre la posibilidad de un acuerdo inminente para poner a la guerra que estalló el 28 de febrero pasado con la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Una columna de humo en Tyre, en el sur del Líbano, luego de un ataque de las fuerzas israelíes. KAWANT HAJU - AFP

A pesar del frágil alto el fuego que rige en Medio Oriente desde desde hace dos meses -anunciado por el propio Trump el 7 de abril-, se han registrado algunos ataques cruzados entre Estados Unidos, Irán e Israel que elevaron los riegos de un regreso a una guerra a gran escala en Medio Oriente.

El conflicto, que llevó a un bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, generó una crisis energética de escala global y un amplio impacto económico y geopolítico.

El helicóptero norteamericano derribado, de hecho, patrullaba cerca de la costa de Omán y del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba cerca de un quinto de la producción mundial de crudo y gas. En respuesta a la ofensiva, Irán bloqueó la vía marítima y, en respuesta, las fuerzas estadounidenses montaron un monumental operativo en la zona para aislar a los puertos iraníes.

El lunes, Israel e Irán habían anunciado un cese a los ataques mutuos tras la presión de Trump para que pusieran fin de inmediato a sus primeros intercambios directos en más de dos meses. El régimen de los ayatollahs, que lidera Mojtaba Khamenei, advirtió de todas formas que podrían reanudar los ataques si el gobierno de Benjamin Netanyahu continuaba su ofensiva contra Hezbollah -aliado de Teherán- en el sur del Líbano.

El impacto de un ataque israelí en Tyre, en el sur del Líbano. KAWNAT HAJU - AFP

La estrategia de Trump para acordar con Irán ha generado inquietud en el gobierno israelí, que no participa de esas negociaciones en particular y teme que un eventual acuerdo que no derribe por completo el programa nuclear del régimen (mantiene unos 450 kilos de uranio enriquecido) pueda mantener vigente esa amenaza.

Los recientes ataques de las fuerzas israelíes contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y contra objetivos en Irán pusieron de manifiesto algunas diferencias entre Trump y Netanyahu por sus objetivos en el conflicto.

En público, Trump había advertido a Israel que no lanzara ataques en el sur del Líbano, pero el gobierno de Netanyahu de todas formas lanzó una ofensiva allí contra Hezbollah. En respuesta, Irán lanzó misiles balísticos contra territorio israelí por primera vez desde el alto el fuego de abril, lo que desató una represalia.

En diálogo con USA Today, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, confió en que Trump evitará que la guerra con Irán se convierta en un “pantano” en el que Estados Unidos quede atrapado durante años, luego de que el domingo pasado se cumplieran los primeros 100 días del conflicto.

“Estoy plenamente convencido de que no estaremos hablando de la participación de Estados Unidos en Irán ni siquiera dentro de un año, y mucho menos dentro de varios años”, declaró Vance. Sin embargo, cada nueva escalada -como la más reciente con el derribo del helicóptero norteamericano- suma incertidumbre sobre el avance de las negociaciones diplomáticas.

Antes del posteo de Trump en el que advirtió de la respuesta de Washington, el presidente del Parlamento iraní y figura clave del régimen, Mohammad Bagher Ghalibaf, había señalado en X que preferían “el lenguaje de la diplomacia”, pero que hablan “otros idiomas con mucha mayor fluidez”.

We prefer the language of diplomacy, but we speak other languages far more fluently. Break your commitments, and we'll switch to what we speak best.



You ride the horse you saddled! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 9, 2026

“Incumplan sus compromisos y pasaremos a aquello que mejor hablamos. ¡Tú montas el caballo que ensillaste!“, advirtió Ghalibaf, en una referencia a las consecuencias que debería asumir Estados Unidos por sus actos en medio de las negociaciones.

Trump, bajo presión en Estados Unidos para poner fin al conflicto a medida que se acercan las elecciones de medio término del 3 de noviembre, busca un acuerdo integral con Irán que asegure la reapertura del estrecho de Ormuz y que Teherán abandone cualquier programa de desarrollo que pueda conducirlo a producir armamento nuclear.