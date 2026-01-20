Trump apoya la ofensiva del líder sirio contra fuerzas kurdas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que apoya a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, quien lanzó una ofensiva contra las fuerzas kurdas, antiguas aliadas de Washington en la lucha contra los yihadistas del grupo Estado Islámico.

"Trabaja muy duro, el presidente de Siria. Trabaja muy, muy duro. Un tipo fuerte, un tipo duro", con "un currículum bastante brutal. Pero no puedes poner a un monaguillo ahí para lograr hacer el trabajo", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Trump y Al Sharaa, un exyihadista que encabeza el gobierno interino sirio tras el derrocamiento de Bashar al Asad a finales de 2024, hablaron por teléfono el lunes sobre garantizar los derechos de los kurdos.