Trump arremete contra el canciller alemán por dichos sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el martes contra el canciller alemán, Friedrich Merz, tras sus comentarios de que Irán está "humillando" a Washington en la mesa de negociaciones sobre la guerra.

"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.

Merz hizo estas declaraciones el lunes durante una visita a una escuela en Marsberg, en el oeste de Alemania.

"Es evidente que los estadounidenses no tienen ninguna estrategia. Y el problema con este tipo de conflictos es siempre que no solo hay que entrar, sino que también hay que salir", dijo el canciller alemán.

"Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que todo este asunto es, como he dicho, como mínimo, poco meditado", añadió.

Merz afirmó que no veía "una salida" para Estados Unidos, "sobre todo teniendo en cuenta que los iraníes están negociando, evidentemente, con mucha habilidad, o, con mucha habilidad, no negociando".

"Allí, toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por los llamados Guardianes de la Revolución", afirmó, en alusión al ejército ideológico de la República Islámica.