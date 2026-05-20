Trump asistirá a la cumbre del G7 en Francia el mes próximo, dice la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a la cumbre del G7 del próximo mes en Francia, informó el martes a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, a pesar de las tensiones entre Washington y sus aliados por asuntos como la guerra en Irán y los aranceles

La asistencia de Trump no había sido confirmada previamente para la reunión de las siete principales economías en la estación de montaña de Evian, a orillas de los lagos alpinos franceses, del 15 al 17 de junio

El G7 reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido

Se prevé un ambiente cargado entre el republicano y algunos de los jefes de Estado y de gobierno que se esperan en Francia, contra los cuales ha lanzado numerosas ofensivas comerciales y diplomáticas

El presidente estadounidense quiere tratar temas como la inteligencia artificial, el comercio y la lucha contra el crimen en la cumbre de líderes, informó el medio Axios

Pero la cumbre tiene lugar en un contexto de fricciones entre Estados Unidos y los demás miembros del G7, especialmente por la guerra que Trump lanzó contra Irán en febrero

Trump ha arremetido contra sus aliados por no ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima que Irán ha cerrado de facto, provocando un aumento de los precios mundiales del petróleo

Los aliados occidentales, entre ellos los del G7, han expresado a su vez su preocupación por el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel en sus economías, especialmente en un momento en que tienen que lidiar con los aranceles impuestos por Trump