Trump confirma que invitó a Putin a unirse a su "Consejo de Paz"

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que había invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a formar parte de su "Consejo de Paz", organismo que se atribuye la misión de "promover la estabilidad" en el mundo.

"Sí, ha sido invitado", respondió Trump a un periodista en Florida que le preguntó si había pedido a Putin que se uniera a la institución.

Trump también amenazó el lunes con imponer aranceles del 200% al vino y al champán de Francia debido a la intención del presidente de ese país europeo, Emmanuel Macron, de rechazar su invitación al "Consejo de Paz": "Le impondré un arancel del 200% (...). Y se unirá. Pero no tiene que unirse", dijo.