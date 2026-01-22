Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo por US$ 5.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, alegando que se le había "desbancarizado" injustamente por motivos políticos, según un comunicado judicial al que tuvo acceso este jueves la AFP

El banco más grande de Estados Unidos ya fue blanco de las amenazas del republicano a mitades de noviembre, cuando Trump pidió que se investigue a la entidad por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Trump demanda al menos US$5.000 millones en concepto de daños y perjuicios en una querella civil presentada ante un tribunal estatal de Florida, según informan medios estadounidenses