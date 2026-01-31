Trump dice que Irán "está hablando" con EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán "está hablando" con su administración, en momentos en que Teherán parece querer privilegiar la diplomacia ante la amenaza de Washington de lanzar ataques militares.

Irán "está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News.

"Están negociando", añadió.

El mandatario indicó que los aliados de Estados Unidos en la región no han sido informados sobre los planes de posibles ataques por razones de seguridad.

El republicano ha amenazado con intervenir en Irán a raíz de una represión mortal contra protestas antigubernamentales, que dejaron miles de muertos, según oenegés y organismos de derechos humanos.

"Bueno, no podemos decirles a ellos el plan. Si les digo el plan, sería casi tan malo como decirte a ti el plan, podría ser peor, de hecho", explicó.

Washington desplegó un grupo naval de ataque encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln a las afueras de las costas iraníes.