Trump dice que las conversaciones con Irán están "en el límite"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con Teherán están "en el límite" entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán

Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes que había cancelado la reanudación de los ataques para dar tiempo a las negociaciones, oscilando entre el optimismo sobre un acuerdo y las amenazas de más acciones

"Está justo en el límite, créanme", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las conversaciones con Irán

"Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser respuestas completamente buenas, al 100%".

Trump dijo que se ahorrarían "mucho tiempo, energía y vidas" si Irán llegaba a un acuerdo, y añadió que podría suceder "muy rápidamente, o en unos pocos días".

El líder estadounidense afirmó esta semana que había estado a punto de ordenar la reanudación de los ataques contra Irán, pero que pospuso la ofensiva prevista para el martes a petición de los estados del Golfo.