Trump dice que le "encantaría" involucrar a Machado en transición venezolana

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

La semana pasada, Machado visitó a Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que ella recogió en diciembre.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría", dijo Trump este martes en rueda de prensa.

La líder opositora salió de Venezuela para recoger el galardón en Oslo en diciembre, con apoyo estadounidense.

Desde entonces ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores.

Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país sudamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas que Washington ambiciona.

Machado acudió de todas formas a Washington y le entregó su medalla con una dedicatoria especial, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.