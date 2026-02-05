Trump dice que líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a EE. UU

Donald Trump declaró este jueves que los líderes latinoamericanos son "astutos" al mandar a su "gente mala" a Estados Unidos, durante un desayuno en Washington

"Recuerden que en la campaña [electoral de 2024] acostumbraba a decir que sus criminales dejaban a nuestros criminales como si fueran bebés", comentó Trump en este evento con líderes religiosos que se celebra anualmente en la capital estadounidense

En la audiencia se encontraba el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al que Trump elogió previamente como un "gran tipo" que está ayudando a Estados Unidos por aceptar criminales peligrosos en sus cárceles de alta seguridad

"¿No es cierto que no mandas tu buena gente a Estados Unidos? ¿No dirías eso?", preguntó Trump a Bukele en tono de chanza

"Voy a hablar con él de eso después...", añadió, provocando las risas de Bukele y del público

Luego añadió: "Le quiero. Ha hecho un gran trabajo"

"Son gente astuta, espabilados. Cuando lideras algunos de esos países, en Sudamérica, en América Latina, tienes que ser espabilado", comentó

"Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala", añadió

Trump hizo una larga descripción de su primer año de gobierno durante este desayuno religioso, y se congratuló de la venta de biblias y de la renovada asistencia a oficios religiosos de la juventud estadounidense, según sus estadísticas

El Partido Republicano afronta unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que podría perder apoyo entre comunidades que le dieron su voto en las presidenciales de 2024, como los hispanos o la comunidad negra

Trump asegura que gracias a su campaña de deportaciones y de salidas voluntarias, al menos 2,5 millones de migrantes han salido del país