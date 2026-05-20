Trump dice que "no hace falta" una escalada con Cuba

Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo, declaró este miércoles el presidente Donald Trump tras la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro.

"No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba", declaró a los periodistas Trump tras el anuncio de que su Departamento de Justicia quiere meter en la cárcel a Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996.

La inculpación es un "momento muy importante", añadió Trump, que somete a una gran presión a la isla comunista, sin energía a causa de un bloqueo naval estadounidense contra buques petroleros.