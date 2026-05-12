Trump dice que no necesita ayuda de China en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el martes en que no necesita ayuda de China para poner fin a la guerra con Irán, pero dijo que hablaría extensamente con Xi Jinping cuando celebren una cumbre esta semana
"Vamos a tener una larga conversación al respecto", dijo Trump a periodistas antes de empezar su viaje
China es un socio económico clave de Irán, al comprar gran parte de su producción de petróleo, así como un importante aliado diplomático
Sin embargo, Trump enfatizó que no necesita de Xi para encontrar una salida al conflicto que empezó hace dos meses y medio con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, se ha estancado en el control del estrecho de Ormuz, ruta clave para la producción de petróleo global
"Tenemos mucho por discutir. No diría que Irán es uno de esos temas, para ser honesto, porque tenemos a Irán bajo control", dijo
"O llegaremos a un acuerdo o serán diezmados", afirmó
En medio de informes de que China sigue ayudando a armar a Irán y comprando petróleo sancionado, Trump dijo que Xi ha sido "relativamente bueno"
"Consiguen mucho de su petróleo de esa área. No hemos tenido problemas. Y ha sido un amigo mío. Ha sido alguien con quien nos hemos entendido", dijo Trump sobre Xi