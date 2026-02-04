Trump dice que su candidato para dirigir la Fed comprende la necesidad de bajar las tasas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista difundida el miércoles que su elegido para ser el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed, banco central), Kevin Warsh, entiende la necesidad de reducir las tasas de interés.

Trump le dijo a NBC News que Warsh "quiere" bajar las tasas, y agregó que el exgobernador de la Fed no habría sido postulado para el puesto si hubiera dicho que buscaba subirlas.

El mandatario insiste en la necesidad de bajar las tasas y critica constantemente al actual jefe de la Fed, Jerome Powell, por no reducirlas de forma más agresiva.

Las tasas de hoy "son demasiado altas", comentó Trump.

La Fed ya bajó tres veces las tasas en 2025, pero se abstuvo de hacer un nuevo recorte en enero a medida que los gobernadores buscan equilibrar entre los riesgos de la inflación y las preocupaciones por el mercado laboral.

Warsh podría enfrentar dificultades para que su nombramiento sea confirmado en el Senado, cuando crecen las preocupaciones sobre la independencia de la Fed en un contexto de presiones políticas.

El legislador republicano Thom Tillis, del Comité Bancario del Senado, se opuso recientemente a confirmar candidatos a la Fed, incluido el próximo presidente, hasta que el Departamento de Justicia resuelva una investigación contra Powell.

El intento continuo de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y la investigación que impulsa su administración sobre Powell por los costos de una renovación de la sede del banco, han despertado inquietudes acerca del grado de blindaje de la institución frente a la política.