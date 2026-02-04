Trump evoca un toque "más suave" a política migratoria tras incidentes en Mineápolis

El presidente Donald Trump aceptó en una entrevista el miércoles que podría ser necesario un "toque más suave" en materia de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos a tiros por agentes federales durante redadas en Mineápolis.

"Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes", dijo Trump en una entrevista con el programa "Nightly News" de NBC cuando se le preguntó qué había aprendido de los incidentes en Mineápolis.

"Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido", se quejó.