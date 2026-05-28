Trump expresa su respaldo al primer ministro armenio antes de una tensa elección

El presidente Donald Trump anunció su apoyo el miércoles al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para las próximas elecciones, que las encuestas muestran como una contienda extremadamente reñida.

El voto parlamentario del 7 de junio es visto como una prueba de fuego para la apuesta de Pashinián de reducir la dependencia armenia de Moscú a la vez que forja lazos más cercanos con Occidente.

En una publicación en Truth Social, Trump llamó a Pashinián "un gran amigo y líder" que estaba "haciendo que su país sea fuerte, próspero y muy seguro". "Nikol tiene mi COMPLETO y TOTAL apoyo para la reelección el 7 de junio de 2026", dijo.

El país del sur del Cáucaso aún está conmocionado por la toma militar de la región de Karabaj por parte de Azerbaiyán en 2023 y el éxodo masivo de sus 100.000 armenios étnicos.

Armenia aceptó, como parte de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos, establecer un corredor a través de su territorio para conectar a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, apodada la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (Tripp, en inglés).

"Pronto, Estados Unidos y Armenia pondremos la primera piedra juntos" de la Tripp, "que transformará al sur del Cáucaso", dijo Trump.