Trump lamenta que su mensaje económico "no llega" a los estadounidenses

El presidente Donald Trump expresó el martes su frustración porque su mensaje económico no logra calar entre los estadounidenses, al tiempo que presumía de sus logros, en particular la reducción del déficit comercial y la inmigración ilegal.

"Heredamos un caos. Las cifras que heredamos estaban aumentando con fuerza, y ahora las hemos reducido, casi todas, a niveles mucho más bajos", afirmó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de criticar a sus asesores de comunicación, que según él no logran que su mensaje "llegue" a los estadounidenses.

Trump dio esa rueda de prensa inesperada antes de emprender viaje a Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial.

Las pretensiones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia dominarán esa participación.

Trump ha amenazado con aranceles contra la Unión Europea si no se atiene a sus exigencias.

El republicano celebra este martes un año de su llegada al poder, en su segundo mandato que termina en 2028.

"Hemos hecho más que cualquier otra administración, con mucho, en términos militares, en términos de poner fin a guerras, en términos de concluir guerras", dijo Trump.

"Nadie ha visto realmente algo parecido", aseguró.

Luego reiteró que "la prensa" no da suficiente crédito a sus esfuerzos.

De no haber llegado al poder, dijo Trump, "estaríamos como en Venezuela".