Trump no quiere gente "herida o muerta en las calles de EEUU", dice la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no quiere ver gente "herida o muerta en las calles de Estados Unidos", declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras la muerte de dos personas en protestas contra redadas de inmigrantes en Mineápolis.

Al mismo tiempo, el presidente republicano quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país, donde las manifestaciones son diarias contra los agentes de la policía migratoria o fronteriza.

Ante la muerte el sábado de un enfermero, por disparos, cuando forcejeaba con agentes de la policía fronteriza en una calle de Mineápolis, el presidente quiere que la investigación continúe y que los hechos guíen el caso.

La muerte de Alex Pretti, ese manifestante de 37 años que filmaba a los agentes, es una "tragedia" que se debe a "una resistencia deliberada y hostil de los líderes demócratas en Minnesota", añadió la portavoz.

"Durante semanas, el gobernador Walz, el alcalde Jacob Frey y otros demócratas electos estuvieron difundiendo mentiras sobre los agentes federales del orden que arriesgan la vida a diario para sacar de nuestras calles a los peores extranjeros criminales en situación ilegal", acusó la portavoz.

El gobernador Walz y el alcalde Frey exigen la retirada de los agentes federales que efectúan redadas masivas en urbes como Mineápolis, oficialmente "ciudades santuario", es decir, que rehúsan cooperar en materia de inmigración.