El ICE tiene nuevo rostro: Trump nombra a un expolicía al frente del criticado organismo

El presidente Donald Trump anunció el sábado el nombramiento de Lance Schroyer, un expolicía de Oklahoma, al frente de la policía federal de inmigración (ICE), duramente criticada en EE.UU. por sus detenciones y expulsiones de migrantes.

“Tengo el gran placer de anunciar que he nombrado a Lance Schroyer como director del ICE”, declaró el presidente estadounidense en su red Truth Social. Es un “expolicía de Oklahoma y exmarine (...) con varias décadas de experiencia en el encarcelamiento de los peores criminales”, escribió.

Lance Schroyer, actual asesor del secretario del Interior, sucederá a Todd Lyons, quien fue nombrado director interino del ICE por Donald Trump en marzo de 2025.

Lyons dejó su cargo en mayo de 2026, pocas semanas después de la destitución de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Schroyer “desempeñará un papel esencial para ayudar al presidente: identificar, detener y expulsar a los inmigrantes en situación irregular”, celebró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en X.

Lance Schroyer reemplazará a Todd Lyons en el ICE Fotomontaje

Teóricamente, el nombramiento de Schroyer al frente del ICE debe ser aprobado por el Senado. Pero todos los directores de esta agencia han sido nombrados de forma interina desde 2017.

“Llevamos 11 años (desde diciembre de 2014, ndlr.) sin que el DHS (Departamento de Seguridad Interior) haya tenido un director del ICE aprobado por el Senado. El Senado debe aprobar rápidamente el nombramiento de Lance Schroyer”, instó Mullin en X.

La policía federal de inmigración es la encargada de llevar a cabo la ofensiva contra la inmigración impulsada por Donald Trump.

Sus métodos, considerados brutales, así como la muerte en enero de Renée Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Minneapolis cuando se oponían a su presencia en esta ciudad, han provocado una fuerte conmoción en el país.