Trump postulará a Miami como sede de la Exposición Universal de 2035

Estados Unidos presentará su candidatura para organizar la Exposición Universal 2035, anunció este jueves el presidente Donald Trump, quien expresó su interés en que Miami sea sede de este evento mundial

El mandatario republicano, de 79 años, nombró al secretario de Estado, Marco Rubio, oriundo de esa ciudad del estado de Florida, para supervisar la candidatura

"Miami Expo 2035 puede ser el próximo gran hito en nuestra nueva Edad de Oro de Estados Unidos", publicó Trump en su plataforma Truth Social

Las Exposiciones Universales, organizadas desde 1851 y que en tiempos recientes se celebran cada lustro, suelen requerir años de gestiones internacionales y compromisos de miles de millones de dólares por parte de los gobiernos anfitriones

Desde 1928, la tutela de las Expos recae en la Oficina Internacional de Exposiciones, con sede en París, cuyos más de 180 Estados miembros seleccionan las ciudades anfitrionas mediante votación

Estados Unidos fue en su día un anfitrión habitual de lo que llama Ferias Mundiales, legando símbolos perdurables como la Aguja Espacial de Seattle y el Unisphere de Nueva York, pero la mayor economía del mundo no organiza una desde 1984

Aunque las Expos Universales siguen destacando visiones de la tecnología del futuro y la arquitectura, los escépticos sostienen que el auge de internet y los viajes internacionales asequibles han mermado su relevancia

Pero Trump calificó la posible Expo Miami 2035 como "una oportunidad emocionante para reunir al mundo" que crearía miles de empleos y "sumaría miles de millones de dólares" en crecimiento a la economía estadounidense

Tras Osaka 2025, en Japón, la próxima Exposición Universal se celebrará en 2030 en Riad, capital de Arabia Saudita