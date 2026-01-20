Trump rechaza acudir a una eventual reunión del G7 en París sugerida por Macron

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que no asistiría a una eventual reunión de emergencia del G7 esta semana para discutir la guerra en Ucrania, propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Trump respondía en rueda de prensa en la Casa Blanca sobre un "mensaje privado" del presidente francés que publicó más temprano este martes en su red Truth Social, y que sugería una reunión de emergencia del G7 en París el jueves.

Consultado sobre si estaría dispuesto a participar en una reunión así, respondió que "no lo haría", aunque Macron ya había señalado que el encuentro no se realizaría esta semana.