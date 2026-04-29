Uber presenta un servicio para reservar hoteles desde su aplicación

Uber presentó el miércoles una nueva función que permite reservar una habitación de hotel directamente desde su aplicación, lo que ilustra una tendencia hacia el modelo de aplicaciones "todo en uno".

La plataforma, que nació como reserva de vehículos de alquiler con conductor, ya había ampliado su oferta en 2014 con el lanzamiento del servicio de entrega de comida a domicilio, Uber Eats.

Este último servicio ha ido ampliándose de la comida a la entrega de todo tipo de productos.

"Ya no somos solo una aplicación para desplazamientos, ni siquiera una familia de aplicaciones para el transporte y la comida", explicó el director general, Dara Khosrowshahi, durante una presentación el miércoles en Nueva York.

La empresa de San Francisco ofrecerá a partir de ahora a sus usuarios la posibilidad de reservar una habitación de hotel desde la aplicación, gracias a una colaboración con la web de viajes Expedia, que da acceso a más de 700.000 alojamientos.

La colaboración prevé la incorporación, más adelante, de alojamientos de alquiler a corto plazo en la plataforma Vrbo, aplicación similar a Airbnb.

Esta funcionalidad se asemeja a la de la mayoría de los sitios web de reservas hoteleras en línea, con un motor de búsqueda, un mapa y filtros como el precio, las comodidades o la puntuación media otorgada por los clientes.

A mediados de 2025, Airbnb incorporó la posibilidad de contratar servicios como peluqueros y masajistas.

Elon Musk también quiere convertir la red social X en una aplicación todoterreno y ha anunciado el inminente lanzamiento de servicios bancarios.