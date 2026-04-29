Una conductora de autobús se desmayó en pleno viaje en EE.UU. y un grupo de estudiantes tuvo que tomar el volante

MISSISSIPPI.- Un grupo de estudiantes en Mississippi evitó un accidente de tránsito al tomar el control de un autobús cuya conductora se desmayó mientras circulaba por la calle. El episodio ocurrió el miércoles, poco después de que el vehículo saliera de la escuela secundaria Hancock con unos 40 alumnos a bordo.

Según informaron autoridades locales, la conductora, Leah Taylor, de 46 años, sufrió un ataque de asma mientras manejaba. Intentó alcanzar su medicación, pero perdió el conocimiento antes de poder utilizarla.

En ese contexto, varios estudiantes reaccionaron en cuestión de segundos. Jackson Casnave, de 12 años, que viajaba detrás de la conductora, advirtió que el vehículo comenzaba a desviarse, se levantó y tomó el volante, mientras pedía a otros compañeros que solicitaran ayuda. “No tuve tiempo de procesar mis emociones. Solo quería asegurarme de que nadie saliera herido”, contó.

Una chofer de autobús se desmayó en plena autopista y un grupo de estudiantes tuvo que tomar el volante

Al mismo tiempo, otro alumno de sexto grado, Darrius Clark, también de 12 años, accionó los frenos. Entre ambos lograron dirigir el autobús hacia el separador central de la autopista y detenerlo de forma segura.

La situación continuó siendo contenida por otros estudiantes. Kayleigh Clark, de 13 años, se acercó desde la parte trasera del vehículo y llamó al 911, aunque luego señaló que le costaba escuchar al operador por los gritos dentro del colectivo. “Tenía miedo, pero también sabía que tenía que ayudar”, explicó.

Otros compañeros colaboraron con la asistencia médica. Destiny Cornelius, de 15 años, detectó que la conductora sostenía un nebulizador y se lo administró, mientras que McKenzy Finch, de 13, le sostuvo la cabeza.

La secundaria Hancock de Mississippi, institución educativa a al que asisten los estudiantes que tomaron el control del bus y salvaron la vida de su conductora

La conductora se recuperó por completo y agradeció la intervención de los alumnos. “Estoy agradecida por mis estudiantes. Ellos salvaron mi vida y la de todos los que estaban en el autobús”, afirmó.

Tras el episodio, los estudiantes fueron reconocidos en un acto escolar y recibirán una salida especial a un restaurante la próxima semana. La directora del establecimiento, Melissa Saucier, destacó la reacción del grupo: “Lo que hicieron requirió valentía. No esperaron a que alguien interviniera, actuaron por sí mismos”.

Un hecho similar había ocurrido en abril de 2023, en el estado de Michigan, cuando un estudiante de séptimo grado se convirtió en un héroe y logró evitar que otro bus chocara luego de que su conductor perdiera el conocimiento. El alumno de Lois Carter Middle School, en Warren, actuó inmediatamente en lo que fue descrito como un “acto de extraordinaria valentía y madurez” por el superintendente Robert D. Livernois.

Una chofer de autobús se desmayó en plena autopista y un grupo de estudiantes tuvo que tomar el volante

La chofer del vehículo tuvo algunos mareos mientras conducía. Primero, siguió el protocolo al alertar a la “base de operaciones” de su malestar. Incluso anunció que se detendría para permitir que el Departamento de Transporte enviara a alguien en su auxilio, según declaró Livernois en una conferencia de prensa.

Sin embargo, no logró estacionarse dónde quería antes de desmayarse. Fue entonces que, mientras los estudiantes se encontraban sentados dentro del automóvil, este empezó a desviarse hacia el tráfico.

De acuerdo con los funcionarios de la escuela, un niño, identificado como Dillon Reeves, de 13 años, estaba sentado al menos unas cinco filas atrás. Cuando fue testigo de que estaban por tener un accidente, “saltó de su asiento, arrojó su mochila y corrió al frente del autobús. Luego, agarró el volante y detuvo el vehículo en medio de la carretera”, confirmó el superintendente.

Con información de Associated Press