Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Sin fanzone en Madrid por altas temperaturas -

Los aficionados de España no podrán seguir el partido contra Arabia Saudita del domingo en la fanzone instalada en Madrid, en la Plaza Colón, debido a que las altas temperaturas previstas, anunció este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y siguiendo la recomendación de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), "que prevé temperaturas de hasta 39 grados", se ha tomado la decisión de cancelar la retransmisión del encuentro y todas las actividades asociadas "por motivos de seguridad y protección de la salud pública", informó la RFEF en un comunicado.

El partido, previsto a las 16.00 GMT (18.00 en España) es de vital importancia en las aspiraciones de La Roja tras el empate 0-0 contra Cabo Verde.

- Neymar "preparado" -

Horas después de que hasta el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeara con la presencia "en teletrabajo" de Neymar en el Mundial de Norteamérica, el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que el astro estará disponible contra Escocia en el tercer y último partido de fase de grupos.

En la rueda de prensa posterior a la victoria por 3-0 contra Haití, Ancelotti confirmó que Neymar "entrenará de forma individual el sábado, se unirá al equipo el lunes y estará listo contra Escocia".

-Paraguay y el reglamento-

Paraguay sigue construyendo una extraña relación con las innovaciones del reglamento, pues ya ha estrenado buena parte de las nuevas normas de la FIFA para este torneo.

En el partido del debut ante Estados Unidos tuvo la primera revisión del VAR por error de identidad, que terminó con la amonestación de Miguel Almirón por simular una falta.

Este viernes, en su segundo partido ante Turquía, demoró un saque de meta que fue castigado con córner en contra, vio a sus jugadores desconcertados por tener que abandonar temporalmente el campo tras recibir atención médica y, la más llamativa, una expulsión al mismo Almirón por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival.

La secuencia ha despertado bromas entre aficionados en redes sociales, que ven a Paraguay como un laboratorio arbitral involuntario o se preguntan qué tan informada está la Albirroja de las nuevas reglas.

Recuerdan que en el mundial de Francia 1998 Paraguay fue la primera selección eliminada por un gol de oro en una Copa del Mundo, cuando el francés Laurent Blanc marcó en la prórroga de los octavos de final.

-Maguire en modo álbum-

Después de quedar fuera de la convocatoria de Inglaterra, Harry Maguire encontró una forma inesperada de mantenerse cerca del torneo.

El defensa del Manchester United fue visto esta semana en el Rockefeller Center de Nueva York repartiendo álbumes y figuritas del popular álbum Panini. Además, firmó autógrafos y se fotografió con aficionados sorprendidos por ver fuera de contexto a una reconocida figura del fútbol inglés.

Maguire, de 33 años, había admitido sentirse "abatido" y "en shock" tras conocer la decisión del seleccionador Thomas Tuchel de excluirlo de la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Su presencia en Nueva York forma parte de una activación promocional de Panini, uno de los principales socios comerciales de la FIFA. El zaguero también participó en encuentros con aficionados y otras actividades vinculadas al Mundial.