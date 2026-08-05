El regreso de Kamala Harris y cómo sería su eventual candidatura en las elecciones 2028 de EE.UU.

Mientras el Partido Demócrata comienza a perfilar el escenario para las elecciones 2028 en Estados Unidos, la figura de Kamala Harris ocupa un lugar, incluso sin haber confirmado si volverá a competir por la presidencia. Sus apariciones públicas, el trabajo que desarrolla en temas específicos y la reorganización de su estructura política alimentan las especulaciones sobre un eventual regreso.

Kamala Harris mantiene abierta la puerta a una nueva candidatura

La exvicepresidenta atraviesa una etapa de transición política en la que combina actividades públicas, reuniones privadas y el rediseño de su organización. En paralelo, analiza nuevos proyectos vinculados con el legado que quiere construir, una estrategia que también contempla la posibilidad de no volver a competir por la Casa Blanca.

Kamala Harris Habla Por Primera Vez Sobre Su Derrota Electoral

Según informó Politico, personas cercanas a Harris sostienen que todavía no tomó una decisión sobre una eventual candidatura presidencial y que tampoco descartó esa posibilidad. Dentro de su entorno consideran que sería prematuro cerrar esa puerta cuando aún faltan varios años para el inicio formal de la campaña.

Una fuente consultada por Politico explicó que la exvicepresidenta entiende que existe un período determinado para convencer al electorado de que su liderazgo y su visión son los adecuados para el momento político que atraviesa EE.UU., aunque reconoce que esa oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. Esa evaluación explica por qué mantiene una posición de máxima flexibilidad mientras observa cómo evoluciona el panorama demócrata.

Elecciones 2028: una estrategia basada en la paciencia

La decisión de no confirmar ni rechazar una candidatura tiene ventajas y costos. Por un lado, le permite adaptarse a un escenario político que todavía puede cambiar considerablemente. Por otro, deja sin definiciones a dirigentes, asesores y potenciales aliados que esperan una señal más concreta sobre sus planes.

Harris evalúa que existe una ventana adecuada para convencer al electorado AP Foto/Angelina Katsanis

El empresario tecnológico y recaudador demócrata Wade Randlett considera que la conducta de Harris refleja precisamente esa intención de conservar todas las opciones disponibles. En su análisis, si realmente hubiera descartado competir nuevamente, probablemente estaría concentrada en desarrollar actividades privadas con un fuerte retorno económico, algo que todavía no ocurrió.

Randlett incluso sostuvo que buena parte de los grandes donantes creen que la exvicepresidenta no volverá a presentarse, aunque él discrepa con esa percepción. Desde su punto de vista, existe una posibilidad real de que finalmente decida competir por la nominación demócrata.

Kamala Harris reorganiza su estructura política en Estados Unidos

Mientras mantiene el suspenso sobre su futuro electoral, la organización política de Harris atraviesa una etapa de cambios. Algunos asesores de alto nivel dejaron sus funciones cotidianas, aunque continúan en contacto frecuente con la exvicepresidenta y siguen como parte de su círculo de confianza.

Entre las salidas más relevantes aparece la de Kirsten Allen, quien fue directora de comunicaciones durante la administración en la Casa Blanca y posteriormente ocupó un papel estratégico en el equipo que acompañó a Harris después de dejar la vicepresidencia.

A pesar de esa reorganización, su estructura sigue reducida en comparación con la de otros posibles aspirantes presidenciales que ya comenzaron a construir equipos más amplios y a fortalecer vínculos con dirigentes y financistas del partido.

Candidatura y encuestas: el peso de su nombre dentro del Partido Demócrata

Las primeras mediciones para las elecciones 2028 mantienen a Kamala Harris entre los nombres con mayor intención de voto dentro del universo demócrata. Esa posición explica por qué cada aparición pública o cada versión sobre sus movimientos vuelve a instalar el debate acerca de una eventual candidatura.

Discurso Kamala Harris tras perder con Trump

Incluso publicaciones en redes sociales realizadas por dirigentes o exaspirantes presidenciales generan nuevas especulaciones sobre sus planes. Sin embargo, ese interés no parece replicarse con la misma intensidad entre quienes financian las campañas.

De acuerdo con Politico, asesores especializados en recaudación y grandes donantes afirman que las conversaciones sobre Harris son mucho menos frecuentes que las vinculadas con otros posibles candidatos demócratas.

Entre quienes ya comenzaron a cultivar relaciones con el mundo de los aportantes aparecen figuras como Josh Shapiro, Andy Beshear y Pete Buttigieg, que mostraron una actitud más activa para preparar un eventual lanzamiento presidencial.

Un consultor demócrata radicado en Los Ángeles describió esa situación como un “espejismo de Kamala”, al sostener que su nombre rara vez aparece en las conversaciones habituales sobre la sucesión presidencial, independientemente de si finalmente decide competir.