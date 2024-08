Un "aliviado" Sinner defiende su inocencia por positivo en controles antidopaje

El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis masculino, se mostró este viernes "aliviado" por ser absuelto de su doble positivo en controles antidopaje y reconoció que no son las mejores condiciones para competir la próxima semana en el Abierto de Estados Unidos.

"En mi mente sé que no he hecho nada malo", dijo Sinner en una rueda de prensa celebrada en Nueva York, donde el lunes arranca el último torneo de Grand Slam del año.

Esta conferencia fue la primera comparecencia pública del italiano desde que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) lo exculpó de sus positivos por el anabolizante clostebol, una decisión que generó críticas de otros tenistas.

La ITIA aceptó la explicación de Sinner de que las ínfimas cantidades de esta sustancia procedían de su fisioterapeuta, quien utilizó un aerosol de venta libre para tratarse un corte en un dedo y contaminó al tenista al aplicarle masajes.

"Obviamente, es un alivio", dijo Sinner sobre su absolución, que todavía puede ser recurrida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Estoy contento de que por fin se sepa. Por supuesto, debido a todo esto mi preparación no ha sido perfecta. Pero he estado esperando a que saliera el resultado. Ahora se ha acabado", afirmó Sinner, que se arriesgaba a una suspensión de hasta cuatro años.

El ganador del pasado Abierto de Australia dio positivo por clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona y prohibido por la AMA, el pasado 10 de marzo durante su participación en el Masters 1000 de Indian Wells.

Otra prueba realizada ocho días después, fuera de competición pero poco antes del inicio del Abierto de Miami, volvió a detectar restos de la sustancia.

La existencia de los positivos no se hicieron públicos hasta el martes, cuando la ITIA anunció los resultados de una investigación que determinó que Sinner "no cometió ninguna falta o negligencia".

Durante estos últimos meses "no dejaba de recordarme que realmente no había hecho nada malo. Siempre respeto las normas antidopaje y siempre lo haré", afirmó el italiano, al que se retiraron los puntos ATP y el premio económico del torneo en el que dio positivo.

- Cambios en el equipo -

Este viernes, el italiano también confirmó la salida de su equipo del fisioterapeuta Giacomo Naldi y el preparador físico Umberto Ferrara debido a que habían cometido "errores" y ya no tenía "confianza" en ellos.

Ferrara fue quien suministró a Naldi el aerosol empleado para sanar el corte en su dedo.

Sinner sí reconoció que tenía una deuda de gratitud con ambos por los éxitos cosechados en los dos últimos años, durante los cuales ascendió a la cima de la ATP y conquistó su único trofeo de Grand Slam en el Abierto de Australia.

En Nueva York sólo le acompañan sus ntrenadores Darren Cahill y Simone Vagnozzi.

- Daños de imagen -

Este caso puede haber afectado gravemente a la imagen de Sinner, un tenista introvertido y alejado de la ostentación de otros compañeros de circuito.

"Ahora que este asunto se ha hecho público, algunas cosas sobre mi imagen pueden cambiar. Pero cualquiera que me conozca bien sabe que no he hecho ni haré nunca nada que rompa las reglas", afirmó.

Nick Kyrgios, quien demandó una sanción de dos años, fue uno de los tenistas que criticaron la absolución de Sinner mientras otros ironizaron sobre la rapidez con que la ITIA resolvió su caso en comparación a los de otros jugadores de menor perfil.

En otra de las conferencias del viernes, el estadounidense Frances Tiafoe eludió pronunciarse sobre el número uno mundial: "Él fue autorizado a jugar y eso es lo único que importa".

Bur-gbv/ol

