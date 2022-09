Un azafato enumera las cosas que nunca se debe hacer en un avión: “Es bastante asqueroso”

Tommy Cimato es azafato en Estados Unidos y también una estrella de las redes sociales, sobre todo de TikTok (@tommycimato), en donde acumula más de 400.000 seguidores que no se pierden sus consejos para ahorrar en viajes, mientras descubren también algunos secretos que solo conocen los profesionales a bordo. En uno de sus videos más populares, este joven advirtió a los viajeros de las cosas que es preferible evitar mientras están en el avión.

Quedarse dormidos en la ventana

Quienes adquieren el boleto y seleccionan el asiento de la ventana son amantes no solo de las buenas vistas, sino también de descansar en algún punto de la ruta, porque sienten que tienen alguna forma de apoyo para su cuello. No obstante, el miembro de la tripulación tiene un consejo para todos ellos: “No eres el único que hizo eso y no sabes cuántos adultos o niños se han limpiado las manos u otras cosas por toda la ventana”, detalló Tommy.

¿Vas al baño? Será mejor tener cuidado

En otro de sus tips, el azafato dijo que nunca se debe tocar el botón de descarga o la palanca después de ir al baño. En lugar de dejar las manos sin protección, sugirió tener alguna servilleta, papel o pañuelo para evitar ese contacto.

“Obviamente es superinsalubre, es bastante asqueroso”, puntualizó.

No usar shorts

Esta es una sugerencia que se ha vuelto común entre los profesionales de vuelo, quienes incluso han planteado en diferentes ocasiones algunas posibles catástrofes que podrían ocurrir tras subirse a un avión. Sin embargo, para este azafato la verdadera razón para evitar los pantalones cortos es similar a la de la ventana. “Nunca se sabe lo limpio que va a estar. Si tienes pantalones, vas a tener menos gérmenes”.

Usar zapatos

Aunque parezca difícil de creer, este es otro de los consejos más frecuentes, ya que algunos pasajeros apenas se suben al avión dejan sus pies en libertad, sin importar incluso si llegan a incomodar a otras personas. Este tiktoker pensó en la seguridad de quienes realizan esta práctica. “Nunca vayas descalzo, no te quites los zapatos, los pisos están sucios”, dijo.

Chasquear los dedos

Tommy también destacó que los pasajeros deben ser respetuosos y no deberían chasquear los dedos para llamar la atención de los trabajadores. “No deberías estar haciendo esto en general, pero para llamar la atención de alguien el chasquido es innecesario”.

Levantarse en las turbulencias

El cinturón de seguridad es una regla mientras se está en el avión, pero cuando las rutas son muy largas se puede optar por ponerse de pie un momento y caminar por el pasillo para estirar las piernas. Eso no está mal, a menos que se haga cuando hay turbulencias. “Podrías lesionarte y debería tomarse en serio”, explicó. “El capitán o la azafata siempre intentarán avisarte si esperan turbulencias”.

Perderse la demostración de seguridad

Como un último paso, Tommy añadió que la demostración de seguridad para qué hacer en caso de una contingencia no debería ignorarse. “En el improbable evento de que algo suceda, si prestas atención, tienes un 80 por ciento más de probabilidades de sobrevivir”, sentenció.

Tommy suele compartir los detalles de su vida en su cuenta de TikTok como profesional de vuelo. En su más reciente video, dio una muestra de cómo es su día a día, que comienza desde muy temprano en la mañana y todo el resto de sus actividades se centran en la realización de su trabajo.