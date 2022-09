Los terribles efectos que podría generar la crisis de pilotos en las aerolíneas de Estados Unidos

Estados Unidos se queda sin pilotos. Los que tomaron un viaje este verano fueron testigos del impacto que causa la escasez, con algunas rutas canceladas y las frustraciones de los pasajeros al máximo. Un análisis realizado por la empresa de consultoría Oliver Wyman muestra que todavía no se ha atravesado lo peor. El cálculo que hace es que el sector tiene un déficit aproximado de 8000 pilotos, que equivalen al 11% del total de la plantilla laboral. En 2025, es decir, en menos de tres años, este faltante podría alcanzar los 30.000 pilotos.

Y es que hay varios factores que influyen en esta situación, cuando ocurrieron los mayores confinamientos del mundo por la pandemia de Covid, las aerolíneas tuvieron que tomar fuertes medidas para poder sobrevivir ante la crisis que suponía dejar los aviones en tierra. Unas le ofrecieron la jubilación anticipada a los miembros de la tripulación veteranos, mientras que otras despidieron a una parte del personal.

Estados Unidos busca medidas para contrarrestar la crisis de pilotos que se vive en el país Unsplash

En 2032, señala el estudio, la escasez se dispararía hasta casi 80.000 personas si no se produce un descenso de la demanda en el futuro o si el sector no se esfuerza en la oferta de pilotos. Aunque el informe reconoce que se pronostica que esta oferta de aviadores comerciales incremente en los próximos años, en las condiciones actuales no parece que sea suficiente para cubrir la demanda que se uniría con la ola de jubilaciones del sector para la próxima década.

Asimismo, enfatiza que las aerolíneas regionales serían las más afectadas por este faltante porque vuelan con aviones pequeños. Además, para retener a sus profesionales de la aviación, deben ofrecerles salarios que amenazan sus márgenes. Entonces, si no logran hacer estos puestos atractivos y la contratación permanece como un problema, también las afectaciones llegarían a los pasajeros porque tendrían que reducir los horarios o las rutas.

¿Cuáles son las soluciones a la crisis de pilotos en Estados Unidos?

Por su parte, Dennis Tajer, portavoz de la Asociación de Pilotos Asociados y piloto en American Airlines, aseguró que hay mucha necesidad de pilotos y que esta es una señal del fracaso de la institución. No obstante, tampoco se cruzarán de brazos mientras esperan una solución.

Con el objetivo de hacer este puesto de gran demanda para las generaciones jóvenes, para que se interesen en volar y dedicarle su vida a esta profesión, las compañías aéreas trasladan más de sus programas de formación inicial a las empresas.

Por ejemplo, CNBC señala que la Academia de Pilotos Ascend de Alaska Airlines, que abrió a principios de este año, ofrece a los aspirantes de aviadores varios incentivos financieros y oportunidades de empleo inmediatas; United Airlines tiene un programa similar.

En un análisis, Forbes aseguró que los pilotos de Estados Unidos son 92% hombres y 87% blancos, por lo que, consideran, es una profesión que debería ampliar su red de contratación: “Cualquier persona saludable, razonablemente inteligente y mentalmente estable puede ser entrenada para volar eficientemente un avión moderno”.

“En la década de 1960, los EE.UU. entrenaron a laosianos que nunca habían usado maquinaria moderna para volar con éxito el avión T-28 . Sin embargo, hoy en día, ser piloto no es una consideración seria en Estados Unidos para la mayoría de las mujeres y para casi cualquier persona que no sea blanca”, puntualizaron.