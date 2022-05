Un mensaje en un papel y una búsqueda desesperada: la conoció en una boda, se enamoró, pero nunca más la vio

Rodrigo Moreno, un joven doctor que vive en México, vivió la experiencia de su vida al acudir a una boda solo para pasar el rato. Lo que él no esperaba es que en ese lugar conocería al posible amor de su vida: se encontró con una chica, se enamoró de ella y ahora la busca por todas las redes sociales para volver a verla. Como todas las historias, que tienen algo de drama, él no pudo despedirse porque en la fiesta había muchas personas, así que pretende usar la magia del Internet para poder contactarla de nuevo y, por supuesto, los usuarios cooperaron para viralizar su caso.

Todo comenzó mientras terminaba sus últimas labores en la clínica donde trabaja en Tangamandapio, Michoacán, una de sus compañeras lo invitó a la fiesta y él aceptó, a pesar de no llevar una vestimenta con la que se sintiera cómodo, pues le dijeron que “era una boda de rancho y que eran flexibles con la ropa”. No esperaba que sucediera nada fuera de lo normal, pero a veces el destino brinda experiencias únicas.

El hombre contó su historia a través de un hilo de Twitter, donde se hizo tan viral que ya se trasladó incluso a otras redes sociales: “Se apareció la enfermera de fin de semana (no tenía el gusto de conocerla), y bueno, cada quien en su onda, a las dos horas me dijo que si quería ir a una boda de oro en un pueblo cercano”, narró.

Cuando llegó a la fiesta, asegura que se sintió fuera de lugar porque no llevaba la vestimenta adecuada, pero eso no le impidió vislumbrar a su posible enamorada entre todos los invitados: “Pensé que iba a ser algo pequeño y sencillo, y no. Rentaron el auditorio del pueblo, contrataron mariachi, un grupo de música. A lo lejos vi a una chava y pues me gustó”.

Rodrigo utilizó todas las tácticas que pudo para conquistarla @RodrigoMM1996

Investigó su nombre y, una vez que lo supo, le envió un saludo a través del mariachi que tocaba en la fiesta, en espera de conquistarla frente a todos los invitados: “En un papel, escribí lo siguiente ‘saludos a fulanita, de parte del médico de Tangamandapio’, saqué 50 varos y le dije al primer morro que vi que le diera el papel al mariachi.”

Pero esto no funcionó, resulta que no se llamaba como le habían dicho, así que procedió a realizar su “Plan B”: la invitó a bailar cuando se abrió la pista de baile, después del vals de los novios. Esto dio pie a que pasaran el resto del día juntos y se llevaran muy bien: “Se llamaba Adriana. Estaba muy alta, como 1,75 m, su cara estaba preciosa y olía muy rico”, dijo el twittero.

Nunca más la volvió a ver

Todo marchaba bien, hasta que llegó el momento de retirarse de la boda. Rodrigo fue al baño, después de haber bebido un poco, y cuando regresó, las personas que lo habían invitado le dijeron que era hora de irse.

La invitó a bailar y ese fue el momento que recordará toda su vida, si no la vuelve a ver @RodrigoMM1996

Él, a pesar de que quería pasar más tiempo con su nuevo amor, respetó la decisión y comenzó a buscarla para despedirse de ella, pero los intentos no funcionaron, tuvo que retirarse con premura y no volvió a saber nada más.

“Al ver su mesa, faltaban como cuatro personas, y dentro de esas cuatro personas, ella. Y como a los compadres ya les urgía irse, yo me fui a buscarla por todo el auditorio, y no estaba. ¡Quería obtener su número!”, dijo lamentándose.

No pudo localizarla por ningún medio, ya que, además, como era una boda tan grande y con cientos de invitados, no todos se conocían entre sí, por lo que preguntarle sus datos a alguien de la fiesta no habría sido tan sencillo.

Ahora, con el corazón enamorado, busca dar con Adriana a través de su cuenta de Twitter. Rodrigo compartió su anécdota, con la esperanza de que los usuarios de esta red social lo ayuden a volverla a ver. “Lo único que sé de ella es que se llama Adriana, de chinos, mide 1,75, es supervisora o proveedora de un Costco de la CDMX”, detalló. ¿Será que la magia del internet esté de su lado?