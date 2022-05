Lloraba sin parar en medio de la calle, la policía pensó que estaba drogado, pero tenía el corazón roto

Un hombre terminó en llanto en medio de la calle luego de descubrir que su esposa le era infiel, pero la policía se llevó una gran sorpresa al interceptarlo. Los oficiales lo vieron tan derrotado que pensaron que había consumido drogas. El video de este caso se volvió viral en TikTok, porque los agentes lo intervinieron para cuestionarlo sobre su actitud, que era un poco inusual. Sin embargo, él les respondió mientras lloraba y les explicó todo lo que lo había llevado a estar en medio de la carretera y con el corazón roto.

El amor no siempre es felicidad y el video compartido por la usuaria @laraquartez en esta red social lo demuestra. Miles de tiktokeros quedaron conmovidos por la manera en la que el hombre sollozaba tras haber sido objeto de una gran traición por parte del amor de su vida. Entre lágrimas, detalló a los oficiales que su esposa había estado con otro hombre y ahora su familia con seis hijos se vería afectada.

Estaba con el corazón roto, lo frenó la policía, pero lo prejuzgaron: “¿Has tomado drogas hoy?”

Esto ocurrió en el condado Lake, en Illinois, Estados Unidos, según lo que se puede apreciar en la grabación. Todo comenzó cuando el despechado tomaba una bebida en la carretera, mientras lloraba sin cesar. La policía interpretó que estaba ebrio o bajo el influjo de alguna droga, debido a su aspecto físico y los movimientos corporales tan inestables que demostraba.

El hombre tambaleaba y se veía debilitado, hasta que fue intervenido por los uniformados y se tiró al suelo a llorar. Lo interrogaron y se dieron cuenta de que en realidad solo estaba atravesando una desilusión amorosa: “Mi relación está rota. Me he casado con ella. Tengo seis hijos, cuatro niños y dos niñas”, dijo el hombre en medio del llanto.

Uno de los dos policías que estuvo con él, le preguntó si había consumido drogas o alcohol ese día y el sujeto le respondió que no. Ante esto, procedieron a revisar el envase de la bebida que consumía y se percataron de que efectivamente no contenía ningún tipo de embriagante. Incluso le realizaron la prueba del alcoholímetro de rutina y el resultado fue de cero.

El oficial huele la botella de la bebida del hombre para asegurarse de que no ingirió alcohol TikTok @laraquartez

Lo engañó con otro hombre

Al verlo tan desolado, la oficial lo cuestionó sobre si en su hogar había maltrato físico o cuál era la razón por la que lloraba tanto, a lo que él respondió que su esposa lo había traicionado con otra persona. No obstante, él decidió actuar de manera civilizada y no dejó que la violencia predominara frente al amante de su mujer: “Yo no quiero pelearme con nadie. Podría haberme peleado con él, podría haber sido capaz, pero no quiero ir a la cárcel. Yo soy mejor que eso. No sé por qué ella ha hecho esto”, dijo el hombre conmovido.

Finalmente, la mujer uniformada le dio la razón y le expresó su apoyo: “Por supuesto que eres mejor, has sabido llevar la situación como es debido”. Los usuarios de TikTok se dejaron ir con todo para apoyar a este hombre con el corazón roto.

Hasta ahora el video acumula más de 6.000.000 de reproducciones y casi 6000 comentarios en los que le dan ánimos. Otros también contaron sus experiencias con el desamor y relataron cómo animaron a sus seres queridos que atravesaron la misma situación.