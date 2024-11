Un millón de dólares por una banana con cinta adhesiva en una pared de Nueva York: ¿el arte está loco?

Una banana se convertirá en la fruta más cara de la historia del arte. La polémica obra Comedian del italiano Maurizio Cattelan -la icónica pieza compuesta por una simple banana pegada a una pared blanca con un trozo de cinta adhesiva- saldrá a subasta este miércoles 20 de noviembre en Nueva York y se estima que será vendida por más de un millón de dólares.

Este fenómeno artístico, que nació como una provocación en 2019, promete redefinir, una vez más, los límites del mercado del arte contemporáneo. ¿Cómo llegó a este valor millonario?

Una banana en boca de todos: de Miami a la controversia mundial

Desde que irrumpió en la escena artística, la “banana pegada con cinta” de Cattelan no pasó desapercibida. Fue exhibida por primera vez en 2019, en la feria internacional de arte contemporáneo Art Basel Miami Beach, en Florida, por la galería Perrotin. La reacción del público y la crítica fue inmediata: multitudes acudieron a fotografiar la obra y la convirtieron en un fenómeno viral que llegó a los principales medios del mundo.

La portada del New York Post , del 6 de diciembre de 2019, reflejó la controversia generada por la obra Web: sothebys.com

La “banana” generó un debate en el que no había lugar para los grises. Amada u odiada, la obra causó tal caos que tuvo que ser retirada de la exhibición antes de que terminara la feria.

Su salida prematura de la feria de arte no impidió que fuera vendida por la galería en tres ediciones, con bananas diferentes, por cifras de entre US$120 mil y US$150 mil. Ahora, cinco años después de su debut, se espera que su valor supere el millón de dólares.

De fenómeno viral al Guggenheim de Nueva York

Tras su irrupción en el escenario artístico, Comedian encontró un hogar permanente en la colección del Museo Guggenheim de Nueva York.

Llegó al museo de manos de un donador anónimo. Sin embargo, ni la banana ni la cinta adhesiva formaron parte de la donación. Lo que el museo recibió en realidad fue un certificado de autenticidad y un manual de instrucciones sobre cómo montar y mantener la obra.

Una banana pegada a la pared de la feria Art Basel Miami, con el título "Comediante" es la nueva obra de Maurizio Cattelan, que despierta reacciones y se vende una vez tras otra

Entre las indicaciones que recibió el Guggenheim, se destacan que la fruta debe ser reemplazada cada siete o diez días y que debe ser colocada sobre una pared blanca a 1,75 metros de altura.

Una obra irreverente que redefine la noción de arte contemporáneo

Comedian cuestiona el sistema del arte desde adentro, provocando reflexiones sobre el valor y el significado de las obras. El propio Cattelan expresó que su controversial obra “no era un chiste, era un comentario sincero y una reflexión sobre lo que valoramos”.

Maurizio Cattelan, autor de Comedian, la obra que se subastará este miércoles 20 de noviembre LA NACION

“En las ferias de arte reina la velocidad y el negocio, así que lo vi así: si me tocaba estar en una feria, podía vender un plátano como otros venden sus cuadros. Podía jugar dentro del sistema, pero con mis reglas”, dijo en una entrevista publicada por The Art Newspaper.

La subasta de Sotheby’s y el “valor del público”

Este 20 de noviembre, la obra se venderá en la subasta The Now and Contemporary de Sotheby’s. Para la exhibición de la obra, que se estima se venderá entre US$1 millón y US$ 1,5 millones, el personal de la casa de subastas compró la banana del puesto de frutas que se encuentra afuera de la sede central en York Avenue.

Según se informó, la subasta incluye una sola banana y un rollo de cinta adhesiva. Ambos artículos estarán acompañados de su certificado de autenticidad y de las instrucciones para montar la obra.

“Si en esencia, Comedian cuestiona la noción misma del valor del arte, entonces poner la obra en subasta este noviembre será la máxima realización de su idea conceptual esencial: el público finalmente tendrá voz y voto para decidir su verdadero valor”, concluyó David Galperin, director de arte contemporáneo de Sotheby’s.