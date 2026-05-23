Un Palou hambriento busca su segunda corona en las 500 millas de Indianápolis

Álex Palou está "con más hambre que nunca" al partir desde la pole el domingo en busca de su segundo triunfo consecutivo en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis, una victoria que reforzaría además su candidatura a un cuarto título seguido de la IndyCar

El piloto español voló hacia el primer puesto con una tanda de cuatro vueltas a una velocidad media de 232,248 mph (373,77 km/h) en el célebre óvalo de 2,5 millas (4 km) del Indianapolis Motor Speedway en Indiana, Estados Unidos.

Fue otra actuación dominante en una temporada de la popular serie automovilística estadounidense en la que ya ha ganado tres de las seis primeras carreras.

Ahora el piloto de Chip Ganassi Racing, líder del campeonato con 27 puntos de ventaja, apunta a convertirse en el primero en encadenar victorias en la prueba estrella del certamen desde Josef Newgarden en 2023 y 2024.

"Tengo más hambre que nunca porque sé lo que significa", dijo el catalán de 29 años, que logró su primera corona de IndyCar en 2021 antes de encadenar tres seguidas en 2023, 2024 y 2025.

"No es que, por haber ganado una vez, ahora necesite otra. Es más bien lo contrario, es más que quiero repetir", agregó.

— ¿O'Ward en apuros? —

Palou saldrá acompañado en la primera fila de los estadounidenses Alexander Rossi, de Ed Carpenter Racing, y David Malukas, de Team Penske.

Rossi fue autorizado el viernes a tomar la salida tras un fortísimo accidente en los entrenamientos del lunes, cuando hizo un trompo en la curva dos, golpeó el muro y fue embestido por el mexicano Pato O'Ward.

Ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2016, Rossi fue operado para reparar pequeñas lesiones en el tobillo y la mano y está en muletas.

"Para lo que necesito hacer en un coche de carreras, estoy al 99%", afirmó.

Las dos primeras filas de la parrilla cuentan con seis equipos distintos, lo que promete una batalla totalmente abierta cuando se agite la bandera verde.

Felix Rosenqvist para Meyer Shank Racing, Santino Ferrucci para A.J. Foyt Enterprises y Pato O'Ward para Arrow McLaren forman la segunda fila en una grilla de salida que incluye a nueve expilotos ganadores de la emblemática prueba.

O'Ward, de 27 años, intentará conquistar su primera corona en Indianápolis, aunque el panorama no luce alentador luego de que chocara su monoplaza en las prácticas del lunes y el carro no parece ultracompetitivo.

Sin embargo, el popular piloto mexicano, séptimo en la tabla general, confía en sus capacidades para hacer rendir a un bólido irregular.

"Siento que mi tolerancia a un auto nervioso es mucha más que la de otros y eso ha sido una ventaja", sostuvo.

— Castroneves, por la épica —

En la experimentada parrilla sobresale también el brasileño Hélio Castroneves, con cuatro victorias en 25 participaciones.

A sus 51 años y saliendo desde la decimocuarta posición, persigue un histórico quinto triunfo para romper el empate con A.J. Foyt, Al Unser y Rick Mears como máximo ganador de todos los tiempos.

Los bicampeones Takuma Sato, de Japón, y Newgarden también figuran entre los antiguos ganadores presentes.

La británica Katherine Legge, de A.J. Foyt, saldrá por su parte desde la novena fila en su intento de lograr el raro doblete de disputar las 500 Millas de Indianápolis y la Nascar World 600 en Charlotte el mismo día.

Si consigue tomar la salida en ambas carreras, se convertirá en la primera mujer y apenas en la sexta persona en lograrlo, aunque Tony Stewart sigue siendo el único piloto que ha completado las dos pruebas en la misma jornada.

Kyle Larson, el vigente campeón de la Nascar Cup de autos de serie, lo ha intentado en los últimos dos años. En 2024 se perdió la salida en Charlotte después de que la lluvia alterara las 500 Millas y en 2025 sufrió accidentes en ambos eventos.

Larson decidió no intentar el doblete esta vez debido a las dificultades logísticas, que llevaron a Legge a describir su agenda del día de la carrera como una "operación militar".

"Será una oportunidad única en la vida", dijo. "Estoy emocionada".