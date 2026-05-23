Confirmado en mayo 2026: cuánto cuesta un Tesla Model 3 en Estados Unidos

El Tesla Model 3 sostiene su presencia en el mercado de automóviles eléctricos en Estados Unidos durante mayo de 2026 con un rango de precios competitivos. Su precio inicial parte de 38.630 dólares y escala hasta los US$56.630 en su variante más equipada.

Valores del Tesla Model 3 en mayo de 2026

Este modelo cuenta con varias versiones y, en ese sentido, la estructura tarifaria del catálogo oficial de la marca tiene distintos montos fijos según las prestaciones técnicas seleccionadas por el comprador. Según Car and Driver, la versión Standard Rear-Wheel Drive abre la oferta comercial con la tarifa mínima de US$38.630.

Tesla Model 3 es el auto más económico de la firma (tesla.com)

Quienes requieran mayores especificaciones de autonomía disponen de las versiones Premium de un solo motor por un valor de US$44.130. Sin embargo, el paso hacia la tracción integral dentro de la misma categoría Premium AWD eleva el importe a US$49.130.

Por su parte, la cúspide de la gama corresponde a la variante Performance AWD, cuyo precio de venta sugerido alcanza los US$56.630. Este último modelo justifica su costo a través de una aceleración de 0 a 60 millas por hora en un tiempo de 2,8 segundos.

Prestaciones mecánicas, autonomía y rendimiento energético del Tesla Model 3

Las opciones mecánicas del automóvil destacan por presentar configuraciones de un solo motor con una potencia de 286 caballos de fuerza para el sistema tradicional. Por su parte, las opciones que vienen con el motor doble incrementan la entrega de fuerza hacia registros de 425 y 510 caballos.

La estimación oficial de autonomía otorgada por la agencia gubernamental EPA se ubica en el rango de las 309 a las 363 millas (497 a 584 kilómetros) disponibles. La estabilidad del coche proviene de la ubicación de su batería de iones de litio en la zona del piso.

Por otro lado, el proceso de abastecimiento eléctrico en estaciones de carga rápida lleva un lapso de 39 minutos para pasar del 10% al 90%. El sistema admite potencias máximas de recuperación energética que varían entre los 225 kW y los 250 kW.

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Cómo es el diseño interior del Tesla Model 3

El interior del vehículo resalta por casi no contar con botones físicos y presentar controles en una zona central. El habitáculo dispone de una pantalla táctil de 15,4 pulgadas para la gestión del velocímetro y la marcha del coche.

El sistema informático incluye conexiones USB, soporte Bluetooth y aplicaciones de entretenimiento integradas como Netflix, YouTube y videojuegos. Sin embargo, la plataforma no es compatible con las tecnologías externas Apple CarPlay o Android Auto.

Las variantes Premium y Performance suman una pantalla adicional de 8 pulgadas para el manejo del clima en los asientos traseros. El paquete de seguridad incorpora de serie la asistencia Autopilot, frenado de emergencia autónomo y alerta ante la salida del carril.

Un vehículo Model 3 2021 en un concesionario Tesla en Littleton, Colorado, el 27 de junio de 2021. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) David Zalubowski - AP

El amparo oficial de la firma automotriz incluye en la compra del vehículo una garantía limitada general por un período de cuatro años o un límite de 50.000 millas (80.467 kilómetros). En esa línea, el sistema del tren motriz dispone de un respaldo extendido con un plazo de ocho años o 100 mil millas (más de 160 mil kilómetros).