Un reconocido parque de diversiones hizo una extraña transmisión en vivo y generó terror: las misteriosas teorías

Era cerca de la una de la madrugada de este miércoles cuando los usuarios que seguían despiertos vieron algo que los desconcertó. La cuenta de Instagram del parque de diversiones Six Flags, en México, empezó a transmitir en vivo, pero no para mostrar sus instalaciones o por algún evento particular. En las imágenes, se veía casi una persecución, como si alguien corriera para huir de algo. Sobresalían sus zapatos rojos y los jadeos de fondo, sin contexto. Todas estas combinaciones detonaron las reacciones en las redes: “¿Qué pasó en Six Flags?”, se preguntaba la mayoría, algunos más intrépidos incluso se atrevían a lanzar sus propias teorías. Todo esto ocurrió desde ese video, que por ahora permanece en la cuenta del parque de diversiones.

Este posteo suma más de 300.000 reproducciones y se ve a un hombre que corre mientras jadea, como si se cansara o lo hiciera con velocidad y desesperación. La falta de contexto, ningún copy o descripción para acompañar las imágenes, causaron que la audiencia intentara encontrar una explicación para lo que veía. Algunos señalaron lo que se les hizo más evidente: que fuera una técnica de publicidad por parte del parque para dar un adelanto de lo que se podría ver en la nueva edición del Festival del Terror, uno de los eventos más importantes para este lugar y que aún no tiene las fechas confirmadas. Si se toman como referencia las del año pasado, sería el 14 y 15 de noviembre.

Un video del parque de diversiones Six Flags, en México, causó alarma

Por otra parte, otras personas mostraron su preocupación genuina e indagaron sobre una posible situación de peligro. Entre ellos, estaba quien alegaba que la identidad del hombre era la de un empleado que tenía acceso a las cuentas principales del parque y que empezó a transmitir al encontrarse en una situación difícil para poder avisar a otros. No obstante, la falta de palabras y datos son lo único verdadero hasta el momento, dado que las autoridades del parque no han emitido ningún mensaje hasta ahora y, con las horas que pasan, cada vez hay más usuarios que creen que se trata de un acto de publicidad.

Los comentarios en la publicación de Six Flags que causó alarma intentaban explicar la situación @Sixflagsmexico/Instagram

Las dudas siguen en el aire y es imposible no pensar en las diferentes posibilidades: ¿se trata de un hackeo a Six Flags, es una situación de peligro, o simplemente es marketing? Lo cierto es que, a pesar de que el Festival de Terror se realiza todos los años, la cuenta no suele realizar este tipo de interacciones, así que podría ser la primera vez.

El año pasado, una extraña reproducción de videos del Canal 5 de México también se colocó entre las primeras tendencias, sobre todo por los comentarios de los espectadores que miraban la señal en la mañana cuando aparecieron estas grabaciones. Al igual que con ese episodio, el video de Six Flags también se convirtió en trending topic en Twitter, donde muchos se animaron a publicar burlas y teorías al respecto.

Los memes tras el video de Six Flags

Más de 600.000 personas siguen la cuenta y muchas de ellas llegaron a ver este clip de dos minutos que impactó en la comunidad virtual. A continuación, algunos de los memes y reacciones que sobresalieron.

“El fantasma de mi cuarto después de ver el video de Six Flags conmigo”, compartió una persona al lado de una imagen descriptiva.

Los usuarios de redes sociales compartieron sus impresiones sobre el misterioso video de Six Flags Twitter

“No sé qué pasaba con el video del hombre de Six Flags, pero lo único que pasaba por mi mente era...”, manifestó otra.

“¿Campaña adelantada del Festival del Terror? ¿Homenaje a la Bruja de Blair? ¿La inseguridad que se vive diariamente en México? ¿Hackeo? ¿Qué es este video publicado por Six Flags México en Instagram? Si es real, espero que el hombre se encuentre bien”, se cuestionó una usuaria sobre las diversas teorías.

“Yo después de andar de curiosa viendo el video del live de Six Flags con las luces apagadas”, reaccionó una persona más y así, entre miles, si hubo algo que hizo que la comunidad virtual se uniera, fue la necesidad de encontrar respuestas a la grabación.

“Todo México después del live de Six Flags México en su cuenta de Instagram”, añadió un usuario.

“Yo analizando una indirecta/ Yo analizando cada frame del video de Six Flags”.