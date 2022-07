La fuerte razón por la que la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner no habría asistido a la boda con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron hace algunos días en una capilla en Las Vegas, en una ceremonia bastante privada a la que únicamente acudieron sus hijos. En un principio, se creía que los cinco menores, los dos del actor y los tres de JLO, habían estado ahí, pero recientemente se reveló que solo dos de ellos estuvieron presentes y que una de las hijas del ex Batman prefirió quedarse en casa por un fuerte motivo.

La diva del Bronx tiene dos hijos junto a Marc Anthony: los mellizos Emme y Max, de 14 años, mientras que Ben Affleck es padre de tres menores, que tuvo con la actriz Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10. Se dice que su hija mayor fue la que se negó a asistir a la ceremonia.

Ben Affleck junto a sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel, cuando eran más pequeños The Grosby Group

¿La razón? La lealtad que le tiene a su madre, Jennifer Garner. Según compartió el portal Page Six, una fuente muy cercana a los recién casados confirmó que Violet decidió no estar junto a su papá en ese momento especial porque todavía está 100% del lado de su mamá. “Ben le dijo a Jen sobre la boda, pero me dijeron que eso fue el viernes como temprano. Se planeó muy mínimamente por adelantado y fue algo del momento. Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”, dijo la fuente.

Aunque en realidad no fue la única que faltó, porque según el reporte las únicas hijas de ambos que habrían asistido fueron Emme y Seraphina. Incluso en una de las fotografías que compartió la artista en el boletín donde anunció su reciente boda, On The JLo, aparecen las dos menores encima del auto que fue de Elvis Presley, donde protagonizaron una sesión de fotos.

La hija de Jennifer Lopez en la boda de su mamá con Ben Affleck

Hasta ahora no se tiene el dato de la razón por la que el resto de los hijos de la pareja no asistió, pero se cree que pudo ser por lo improvisada que fue la celebración. Aunque en el caso de Violet sí está muy marcada la ausencia por las razones y los vínculos con su mamá, a pesar de que Jennifer Garner y su padre se separaron en 2018, después de haber estado juntos por 13 años.

¿Dónde estaba Jennifer Garner?

Por su parte, la reconocida actriz y exesposa de Affleck pasó un fin de semana en Lake Tahoe de California. Ella misma compartió una historia de Instagram en la que se le ve bastante relajada, mientras su exmarido contraía nupcias con la cantante.

JLo y Ben Affleck tendrían otra boda: ¿asistirá su hija mayor?

El actor que dio vida a Batman y la intérprete de “On the floor” tendrán una fiesta más grande para festejar junto a todos sus seres queridos, ya que el casamiento de hace algunos días fue “mínimamente planeado” e “impulsado por el momento”, añadió Page Six. No se sabe si a esta ceremonia sí asistirá la hija mayor del actor.

Los recién casados Ben Affleck y Jennifer Lopez. NEWSLETTER ONTHEJLO

Al parecer, no será otra boda, sino solo una fiesta por todo lo alto. Se llevaría a cabo en la propiedad de 87 acres (más de 35 hectáreas) de Affleck en Riceboro, Georgia, y sería por tres días consecutivos. La también actriz podría volver a vestirse de blanco, pero eso sí, no volverán a decirse sus votos frente a todos, ya que quisieron guardar ese momento especial para el ámbito privado.