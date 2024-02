escuchar

Viktor Pylypenko es uno de los tantos soldados de Ucrania que peleó contra Rusia y que recibió una medalla de honor por sus servicios. Sin embargo, la iglesia cambió de opinión al enterarse de que es gay y decidió retirarle la condecoración. La situación desató un escándalo en el país y varios miembros del Ejército rechazaron sus distinciones para manifestarse en contra de la determinación de esa institución religiosa.

La polémica decisión de la iglesia con Victor Pylypenko y el r otros soldados

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana - Patriarcado de Kiev decidió entregar medallas al “Sacrificio y amor a Ucrania” en febrero de 2023 a todos los miembros del batallón que integraba Victor Pylypenko. Fue el patriarca Filaret, de 95 años, quien le dio esas condecoraciones al comandante de la unidad, que viajó desde Donbas hasta la capital ucraniana para recibirlas en nombre de su unidad.

Viktor Pylypenko mostró su condecoración, pero luego se la quitaron al enterarse que era gay Instagram @viktor_pylypenko

Por su parte, Pylypenko compartió en su Facebook la distinción que había recibido. “Amigos, me alegro sinceramente de que, basándose en el hecho de que el patriarca Filaret dio tal paso y me agradeció a mí, un abierto activista gay y de derechos humanos, él y El Patriarcado de Kiev que dirige han cambiado radicalmente su posición sobre que las personas LGBT+ y ya no nos consideran ‘pecaminosos’ y causantes del coronavirus”, consideró.

Sin embargo, estaba completamente equivocado. Es que, cuando empezó a trascender esa historia, la iglesia se retractó: el patriarca Filaret dijo que no sabía que Viktor era abiertamente gay y decidió retirarle la condecoración, al tiempo que lo acusó de difundir una “absoluta mentira para manipular”.

“Agradecemos al soldado Pylypenko, así como a todos nuestros defensores por proteger nuestra libertad e integridad territorial, por sus méritos militares, pero no compartimos sus preferencias pecaminosas ni su agitación LGBT. Le informamos que, en vista de la abierta propaganda de una ideología pecaminosa y la negación de la existencia de Dios, el premio de la iglesia a Pylypenko debe considerarse anulado”, replicó la iglesia en su página web oficial.

Viktor Pylypenko peleó en Ejército de Ucrania entre 2014 y 2016, así como también al comienzo de la guerra contra Rusia Instagram @viktor_pylypenko

Entonces, varios miembros del Ejército decidieron rechazar sus premios para manifestar su apoyo a Pylypenko. “No pertenezco en absoluto al movimiento LGBT. Sin embargo, le devuelvo a la iglesia sus medallas si no respetan el verdadero sacrificio humano. Soy cristiano y no lo entiendo”, se quejó Ivan Gavrylko, integrante de la Marina de Ucrania.

La historia de Viktor Pylypenko: su fuerte compromiso con la comunidad LGBT y su lucha en una de las batallas más sangrientas

Viktor Pylypenko pasó casi dos años, entre 2014 y 2016, luchando en el Ejército de Ucrania contra los separatistas que recibían apoyo militar de Rusia en la región de Donbas, tras la anexión de Crimea. Luego de concluir su servicio, contó que es gay en 2018 y fundó la principal organización benéfica para soldados y veteranos de la comunidad LGBT, que tiene casi 20.000 seguidores en Instagram, y ayudó a organizar en 2021 el Desfile del Orgullo más grande del país.

Aunque dedicaba la mayor parte de su tiempo a defender los derechos LGBT, no dudó ni un segundo en volver a defender a su país cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. De esa manera, se incorporó al frente de batalla el 26 de febrero de 2022, apenas dos días después de que Vladimir Putin invadiera su país natal. “Esta es nuestra guerra, pero también hemos estado luchando como personas LGBTQ. Nos enfrentamos a un enemigo tiránico y homofóbico”, señaló en referencia al presidente ruso.

Viktor Pylypenko junto a un cartel con marcas de balas en el frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania Instagram @viktor_pylypenko

En específico, Viktor Pylypenko se sumó al 1° Batallón de la 72° Brigada Mecanizada, que participó en alguna de las misiones más sangrientas del conflicto bélico, como la batalla de Bakhmut, que dejó la ciudad completamente destrozada y provocó más de 100 mil muertes, según las estimaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante esos días de enfrentamientos armados, Pylypenko se mantuvo muy activo en sus redes sociales, compartiendo cómo era su rutina. Además, también siguió defendiendo los derechos de la comunidad LGBT. “Estamos felices de servir al pueblo de Ucrania no solo en la línea de fuego, sino también en el frente diplomático y pedimos en la sociedad ucraniana solo una cosa: la percepción y la plena igualdad de derechos para todos nosotros”, expresó en una publicación.

En una entrevista con el medio local Tagesspiegel, Viktor explicó que su orientación sexual nunca le representó un problema con sus compañeros del Ejército: “Aquí todos somos humanos, y nos juzgamos unos a otros, sobre todo por nuestras cualidades humanas, por nuestra efectividad en la unidad y en la batalla. Si eres una buena persona, no importa si eres heterosexual u heterosexual. El origen social y el estatus social se desdibujan en durante la guerra”.