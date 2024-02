escuchar

Las celebridades que participan en el reality show La Casa de los Famosos, quienes tratan de sobrevivir frente a una ardua lucha de poderes, egos y traiciones con la finalidad de ganarse los 200 mil dólares en juego, han logrado superar una semana más en la propiedad más famosa del país. Los últimos días culminaron con la expulsión de un participante por agresión y, este lunes, el programa despidió a la quinta participante que recibió menos votos del público.

La expulsada del 26 de febrero de La Casa de los Famosos fue Sophie Durand, una actriz y cantante mexicana de 20 años, que obtuvo fama en su país natal por haber formado parte de un grupo infantil musical llamado Lemongrass y que también participó en varios programas unitarios.

Sorprendida al escuchar su nombre, Sophie tomó de la mano a Ariadna Gutiérrez y se alejó del escenario. “¡Gracias, familia! A todos los integrantes de La Casa de los Famosos, conductores, fandom y haters, producción y a Telemundo por esta gran experiencia”, escribió la actriz en su perfil de Instagram. “¡Nos vemos en las galas y muy pronto por aquí de nuevo! Con el corazón y no con la cabeza”.

Sophie Durand, la quinta expulsada de LCDLF4 @telemundorealities / Instagram

Uno a uno: así se salvaron los nominados de La Casa de los Famosos

La Bebeshita y Robbie Mora, como líderes de la casa, salvaron a Carlos Gómez “El Cañón” de ser expulsado. Sin embargo, la producción tomó la decisión de descalificarlo definitivamente tras mostrar una actitud violenta con sus compañeros. Al final, los nominados fueron Rodrigo Romeh, Sophie Durand, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Cristina Porta, siendo esta última la que más votos de apoyo recibió de parte de la audiencia.

La primera en regresar a la casa fue Cristina Porta , quien fue bien recibida por sus compañeros del cuarto Tierra.

, quien fue bien recibida por sus compañeros del cuarto Tierra. Clovis Nienow fue el segundo participante en ser salvado, consolidándose como uno de los favoritos del público. Él también pertenece al cuarto Tierra.

participante en ser salvado, consolidándose como uno de los favoritos del público. Él también pertenece al cuarto Tierra. Rodrigo Romeh se convirtió en el tercero en ser salvado y se comprometió con sus fans a seguir manteniendo su estrategia, apegado a sus valores.

en ser salvado y se comprometió con sus fans a seguir manteniendo su estrategia, apegado a sus valores. Finalmente, Ariadna Gutiérrez fue la penúltima en volver al concurso, emocionada y agradecida por el apoyo de sus admiradores.

Qué dijo “La Jefa” sobre la expulsión de Carlos Gómez, “El Cañón”, de La Casa de los Famosos

El público de La Casa de los Famosos recibió una de las noticias más sorprendentes en el reality, ya que las autoridades del programa tomaron la decisión de suspender definitivamente la participación de Carlos Gómez por haber golpeado a Rodrigo Romeh. ‘La Jefa’ dio una explicación a los otros participantes del programa:

Momento de la expulsión del quinto participante de La Casa de los Famosos Captura Telemundo

“Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales. Hubo contacto físico intencional y de eso no hay retorno”, pronunció contundente la voz del show. Y agregó: “Ojalá esta sea una experiencia de aprendizaje y de freno ante una escalada de violencia verbal, que a ustedes como figuras públicas no les beneficia en lo más mínimo y que está muy lejos del espíritu que yo quiero en mi casa”.