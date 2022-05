El estremecedor último audio de Vicky White, la carcelaria que escapó con el preso y murió

La historia de Vicky White, la carcelaria que contaba con una reputación intachable en su trabajo, y murió en una persecución automovilística tras fugarse junto al preso Casey White, de 38 años, sigue dando de que hablar en los Estados Unidos. Pese a las evidencias, no ha quedado claro cómo fue que la mujer se hirió a sí misma para terminar con su vida tiempo después en un hospital.

El audio de una llamada al 911, revelado por funcionarios de Evansville, Indiana, reúne los últimos instantes de la mujer junto a Casey, con quien habría mantenido una relación amorosa durante dos años pese a no ubicarse en la misma prisión. Esta evidencia no aporta muchos datos sobre quién habría hecho la llamada desde el vehículo mientras eran perseguidos tras once días en fuga, incluso se desconoce si la hicieron intencionalmente porque Vicky White en ningún momento responde a la persona del otro lado de la línea.

Vicky y Casey White fueron detenidos tras una persecución en auto, en el estado de Indiana

Durante los siete minutos que dura el audio, se escucha al despachador del 911 responder a la llamada esperando saber algo de quien les contactó: “911... ¿hola?”, pero no hay respuesta directa y de fondo se escucha a Vicky aterrorizada “oh, Dios mío” e instantes después advierte sobre el peligro: “Detente, detente, las bolsas de aire se dispararán y nos matarán”. Esto ocurría mientras el vehículo era perseguido por la policía en la autopista 41 rumbo al aeropuerto regional de Evansville, ciudad de Indiana.

“Las bolsas de aire se dispararán. ¡Salgamos y corramos!”, repitió a Casey White, el preso reincidente que cumplía con una pena de 75 años en una cárcel de Alabama por un asesinato cometido en 2015. Vicky menciona algo sobre un motel, pero apenas puede distinguirse entre las sirenas de las patrullas que estaban cada vez más cerca de ellos.

El siguiente movimiento fue de la policía cuando sacaron al Cadillac de la carretera para enviarlo a una zanja y poner fin a la caótica persecución. Después hay un silencio de varios segundos y entre el ruido se escucha a alguien decir “tiene un arma en la mano. Tiene el dedo en el gatillo, pero no parece estar consciente”, de acuerdo con medios locales, habría sido la voz de un oficial de policía una vez que se aproximaron al automóvil para detenerlos y mientras la llamada seguía corriendo.

La carcelaria Vicky White y Casey White habrían llamado al 911 durante la persecución en Indiana

Vicky White fue transportada a un hospital después de observar la herida por un disparo en la cabeza que, de acuerdo con las autoridades, se habría hecho ella misma cuando el vehículo salió del camino. Casey fue sacado y esposado para regresarlo a la prisión de Alabama, lugar del que escapó en complicidad con la funcionaria, entonces subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale; en el momento de su detención, habría dicho: “Ustedes ayuden a mi esposa, ella se disparó en la cabeza y yo no lo hice”, según la versión de los alguaciles encargados del operativo.

La mujer de 56 años falleció poco después en el hospital a causa de sus heridas. Las autoridades confirmaron que ambos compartían apellidos, pero que no estaban emparentados ni casados. Las dudas sobre el caso permanecen, especialmente porque Vicky renunció a su trayectoria laboral, a su casa y a su vida por ayudarlo a huir.